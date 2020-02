Ruimtekanonnen: Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback

Topprestaties: 294 kW/400 pk sterke vijfcilinder, quattro, sportonderstel

Herkenbaar RS-design, complete uitrusting, slimme connectiviteit

Leverbaar vanaf € 103.170*

Audi Sport presenteert de nieuwe Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback. In deze modellen komen de pure sportiviteit van een 320 kW/400 pk sterke vijfcilinder motor, de dynamiek van quattro en een herkenbaar design samen met het gebruiksgemak voor alledag.

Het ultrasportieve karakter van de nieuwe Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback komt al in het design tot uiting. Beide modellen hebben hightech full LED-verlichting en zijn uitgevoerd met typische RS-details als de Singleframe-grille met een honingraatstructuur in hoogglans zwart, de afwijkende voorbumper met grote luchtinlaten en boemerang-blades. In het zijaanzicht vallen de verbrede wielkasten met 20 inch lichtmetalen velgen (21 inch optioneel) en de verlaagde carrosserie op. Blikvangers aan de achterzijde zijn de dakspoiler en diffuser met geïntegreerde ovale uitlaatpijpen. De RS Q3 Sportback dankt zijn sportieve coupé-uitstraling onder meer aan de lage, aflopende daklijn, schuin geplaatste achterste raamstijlen en lage achterruit.





Unieke vijfcilinder

De Audi RS Q3-modellen hebben een unieke krachtbron onder de kap: de 2,5-liter vijfcilinder TFSI, die opvalt door zijn indringende en herkenbare sound. Met een vermogen van 294 kW/400 pk is de negenvoudig Engine of the Year nog eens 17 procent krachtiger dan zijn voorganger. Het maximale koppel van 480 Nm is beschikbaar in het brede toerengebied van 1.950- 5.850 tpm. De RS Q3 (Sportback) met standaard 7-traps S tronic-automaat sprint in 4,5 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, en optioneel zelf op 280 km/u. Het gemiddelde verbruik bedraagt 8,8-8,9 l/100 km (CO2: 202-204 g/km)**.

De dynamiek van quattro

quattro vierwielaandrijving, het verlaagde (-10 mm) RS sportonderstel en RS progressive steering zijn standaard op elke RS Q3. Optioneel is Dynamic Chassis Control (DCC) leverbaar. Door het overhellen van de carrosserie tegen te gaan zorgt dit systeem voor nog meer dynamiek. Met Audi drive select kan de bestuurder zelf een rijmodus kiezen. Op basis daarvan worden automatisch de karakteristieken van motor, transmissie, quattro, besturing en uitlaatsound aangepast. In totaal zijn er zes settings, waaronder de nieuwe RS1 en RS2-modi. De bestuurder kan deze via het MMI touch display zelf configureren. Het RS-remsysteem maakt gebruik van remklauwen met zes zuigers en inwendig geventileerde en geperforeerde remschijven vóór (375 mm) en inwendig geventileerde schijven achter (310 mm). Rode remklauwen (in plaats van zwarte) zijn optioneel. Als optie zijn keramische RS-remschijven leverbaar. De remklauwen van dit systeem zijn naar keuze grijs, rood of blauw.

Gebruiksgemak en sportiviteit

Zowel de RS Q3 als de RS Q3 Sportback is een vijfzitter. In beide modellen is een verschuifbare achterbank standaard (15 cm in de RS Q3, 13 cm in de Sportback). De leuning van de achterbank is in zeven trappen te verstellen en de bagageruimte heeft een inhoud van 530 liter. Door de achterbank in zijn geheel neer te klappen, komt dat op 1.525 liter voor de RS Q3 en 1.400 liter voor de Sportback.

De middenconsole en het MMI touch display zijn naar de bestuurder gericht voor optimaal bedieningsgemak. Bij het starten laat de Audi virtual cockpit plus een RS-display zien. Het RS sportstuur heeft een speciale RS MODE-knop om snel een sportieve rijstand te kunnen selecteren. De RS Q3 heeft standaard sportstoelen die zijn bekleed met een combinatie van leder en alcantara. Optioneel zijn met fijnnappa leder beklede RS sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen leverbaar. Deze stoelen vallen ook op door de stiksels in honingraatdesign. Het ambient lighting pakket is standaard.

Altijd standby: hoogwaardige assistentiesystemen

De RS Q3-modellen worden standaard geleverd met onder meer pre sense basic, het parking system plus en lane departure en lane change warning. De adaptive cruise assist is optioneel. Dit geavanceerde assistentiesysteem zorgt voor extra comfort en gemak door de auto automatisch afstand te laten houden tot de voorligger en hem daarbij tussen de wegmarkeringen te laten blijven. 360-graden camera’s brengen de omgeving van de auto in beeld en dragen zo bij aan eenvoudiger manoeuvreren en parkeren.

Compleet

Een complete uitrusting is ook een RS Q3-kenmerk. Standaard zijn onder meer de Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus met verkeerstekenherkenning, stoelverwarming, de Comfort key, full LED-koplampen, LED-achterlichten en de parkeerhulp voor en achter. Met de RS designpakketten (rood of blauw) zijn eigen accenten te zetten en voor maatwerk is er Audi exclusive.

De nieuwe Audi RS Q3 is leverbaar vanaf € 103.170* en RS Q3 Sportback vanaf € 104.470*. De volledige prijslijst is hier te vinden. De levering van de sportieve modellen is gestart in december 2019.

Download hier het highlightsoverzicht van de Audi RS Q3 en RS Q3 Sportback.