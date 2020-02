AudiStream: virtueel fabrieksbezoek bij Audi in Ingolstadt

Interactief online kijkje in de productie van Audi

Audi eerste autofabrikant die virtuele interactieve fabrieksbezoeken aanbiedt

Gids begeleidt fabrieksbezoek in realtime vanuit studio

Voortaan zijn bijvoorbeeld de Audi A3 bodyshop of de Audi A4 assemblagelijn met een enkele muisklik toegankelijk. Met AudiStream is Audi de eerste autofabrikant die interactieve fabrieksbezoeken aanbiedt. Met ingang van woensdag 12 februari is het productieproces van de Audi-fabriek in Ingolstadt online toegankelijk, zowel vanachter de thuiscomputer als mobiel. Ervaren gidsen begeleiden het virtuele fabrieksbezoek en beantwoorden vragen via een livestream.

AudiStream biedt een gedetailleerd inkijkje in de diverse productiestadia van de Audi-fabriek in Ingolstadt. Aanvullend belicht de nieuwe online tool ook de technologische highlights van het merk. Gidsen delen de kennis die ze tijdens vele fabrieksbezoeken hebben opgedaan en begeleiden de virtuele tours live vanuit een studio. Ze lichten productieprocessen toe, beantwoorden individuele vragen tijdens een 1:1 gesprek en stemmen het verloop van het ongeveer 20 minuten durende virtuele fabrieksbezoek geheel af op de wensen en interesses van de bezoekers.

AudiStream start met de eerste online stream ‘Audi live in de Ingolstadt-fabriek’. Bezoekers ervaren hoe een Audi wordt geproduceerd, van de allereerste productiestappen in de perserij tot aan de laatste checks aan de uiteindelijke assemblagelijn. Binnenkort volgen meer streams over uiteenlopende onderwerpen.

Bezoekers kunnen op www.audi.stream online een gewenste livestream en een individueel tijdslot kiezen. Het virtuele fabrieksbezoek is geheel gratis.

Meer informatie over AudiStream is beschikbaar in deze video.