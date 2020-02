Audi gaat voor vervolg Formule E-succesreeks in Mexico

4e Formule E-race van het seizoen op Autódromo Hermanos Rodriguez

Daniel Abt en Lucas di Grassi sinds drie jaar ongeslagen in Mexico

Robin Frijns: “Echt op de limiet, het wordt een prachtige race.”

Audi Sport ABT Schaeffler was in de Formule E in Mexico tot nu toe succesvoller dan alle andere teams. Aanstaande zaterdag, 15 februari, willen Daniel Abt en Lucas di Grassi er hun eerste overwinning van het seizoen binnenhalen. Ook landgenoot Robin Frijns, rijdend voor het Audi-klantenteam Envision Virgin Racing, kijkt uit naar het evenement.

De race in Mexico is één van de hoogtepunten op de Formule E-kalender. De omloop is het enige permanente circuit van het seizoen en de sfeer, vooral in het stadion, is er uniek. Ieder jaar trekt de elektrische formuleklasse zo’n 40.000 bezoekers en de rijders kunnen de reacties van de enthousiaste fans vanaf de tribunes horen.

3 overwinningen op rij

Lucas di Grassi behaalde in Mexico vorig jaar na 2017 zijn tweede overwinning in een spannende race met een spectaculaire actie in de slotfase. Teamgenoot Daniel Abt won in 2018 in Mexico voor het eerst in zijn carrière een Formule E-race. “Voor mij is Mexico een bijzondere plek; niet alleen omdat ik er mijn eerste overwinning behaald heb, maar ook omdat het enthousiasme van de mensen er voor een geweldige sfeer zorgt”, zegt Abt.

Voor het vijfde optreden van de Formule E in Mexico is het circuit flink gewijzigd: de lengte nam met zo’n 25 procent toe tot 2,606 kilometer en er zijn meer inhaalmogelijkheden. Vorig jaar al was het energiemanagement een belangrijke factor, dit jaar speelt dit aspect een nog grotere rol.

Nog spannender

Naast het Audi-fabrieksteam komt ook het klantenteam Envision Virgin Racing met coureurs Robin Frijns en Sam Bird in Mexico in actie. Robin Frijns kijkt uit naar het komende evenement: “De aanpassingen aan het circuit maken het racen een stuk spannender en ik denk dat er dit keer meer mogelijkheden zijn om in te halen. De gegevens uit de simulator laten zien dat we in de Peraltada-bocht de hoogste snelheden behalen. Daarmee rijden we echt op de limiet. Het wordt een prachtige race en ik denk dat het een voordeel voor mij is dat ik in de latere kwalificatiegroep start.”

De race start op zaterdag om 16.00 uur lokale tijd (23.00 uur Nederlandse tijd) en is live te zien via Eurosport en Ziggo Racing.