Flitsmeister ONE: de nieuwe generatie digitale radardetector voor snelheidscontroles?

Persoonlijk ben ik nog van de generatie radardetectors waarbij je ontvanger in de bumper stopte en het kastje netjes verstopte in een klepje of ergens in de tussenconsole.

Met de toekomst van de smartphone en detectors die werden verboden, kwam er een wildgroei van diverse apps waarbij de community je op de hoogte stelt van politiecontroles of andere problemen op de weg.

De app Flitsmeister is vanaf het begin van de smartphonetijdperk altijd up to date gebleven en heeft daarmee een gigantisch community netwerk opgebouwd.

Daarmee is Flitsmeister nu één van de meest betrouwbare apps die je waarschuwt voor problemen op de weg en uiteraard de politiecontroles die overal opduiken.

Vanaf maart 2020 naar 100km/h!

Ivm de fijnstof uitstoot van de auto’s heeft het kabinet besloten om vanaf maart 2020 de snelheden te verlagen naar 100km/h!

Om dit te gaan handhaven, gaat de politie meer controles uitvoeren.

Daarmee gaat het kat en muis spel op een nog hoger niveau plaats vinden.

Aangezien je gewend bent aan bepaalde snelheden op de weg is de kans redelijk groot dat je net ergens te hard zou kunnen gaan rijden. De app Flitsmeister op je smartphone is daarmee de uitkomst.

Flitsmeister ONE de nieuwe radardector van vroeger?

Het vervelende vind ik altijd dat ik eerst mijn telefoon moet aanzetten om de laatste verkeersinformatie op te halen en binnen te krijgen. Ook wil de overheid het gebruik van mobiele apparaten in de auto te weren.



Flitsmeister komt nu met de Flitsmeister ONE, dit is een klein kastje die je in gemakkelijk in je auto bevestigd en koppelt door middel van Bluetooth met je smartphone. Door het opzetten van de connectie zal de Flitsmeister ONE bij het instappen van je auto contact leggen met je smartphone en Flitsmeister automatisch opstarten. Door gebruik te maken van de Flitsmeister ONE hoef je dus nooit meer je smartphone op te starten en kun je dus ook nooit meer vergeten je app op te starten.



Flitsmeister ONE zal je door licht en geluid waarschuwen op snelheidscontroles net zoals een oude radardector van vroeger IDEAAL!

Door knoppen kun je de melding bevestigen of verwijderen.



