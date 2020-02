Porsche presenteert documentaire over debuut in de Formule E

De weg die het TAG Heuer Porsche Formule E-Team heeft bewandeld voor het debuut in de volledig elektrische Formula E, is vastgelegd in de documentaire ‘Road to Formula E’.

De 26 minuten durende documentaire ‘Road to Formula E’ laat niet alleen zien hoe het team zich heeft voorbereid op de openingsrace van het nieuwe seizoen in Riad (Saoedi-Arabië), maar biedt tegelijk een uniek kijkje in de wereld van Porsche Motorsport.

“Porsche heeft talloze racesuccessen op zijn naam staan, en niet alleen op Le Mans”, zegt Amiel Lindesay, teamleider van het TAG Heuer Porsche Formule E-Team. Door deel te nemen in de Formule E, wil Porsche aantonen dat autosport en duurzaamheid wel degelijk samen gaan.