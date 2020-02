Ontdek ’s werelds mooiste wegen met ROADS

Porsche lanceert ROADS. Op deze gratis app delen petrolheads de mooiste wegen en meest uitdagende bochten met elkaar.

Waar brengt 2020 je naartoe? Naar bochtige bergpassen in de Zwitserse Alpen of naar een adembenemende route langs de kust van Californië? Met de gratis app ROADS ontdek je de mooiste wegen ter wereld – en deel je ze met andere gebruikers.

ROADS is ontstaan uit liefde voor autorijden. De app heeft al meer dan 100.000 gebruikers, die allemaal op zoek zijn naar spannende routes door de mooistee gebieden. ROADS is beschikbaar voor iOs-apparaten en wordt ondersteund door Apple CarPlay. Later volgt een versie voor Android. Met de feedback van gebruikers wordt de app voortdurend verbeterd en aangevuld met nieuwe functies.

“Roadtrips zijn de ultieme vorm van reizen”

Dankzij ROADS kwam reisblogger Sebastian Canaves op het idee om met een Porsche Cayman GTS een roadtrip te gaan maken over de Wild Atlantic Way, in het noordwesten van Ierland. ROADS gidste hem door levendige stadjes en lieflijke dorpjes, langs de 600 meter hoge kliffen van Slieve League en over bochtige wegen door het ruige Ierse platteland.

Via de app deelde Canaves zijn roadtrip met andere gebruikers. Ook een reis langs de Baltische Zee en een route door het Zwarte Woud zette hij op ROADS. Als andere gebruikers dezelfde routes willen rijden, hoeven ze alleen maar de instructies van de navigatie te volgen. De app brengt volgers van Canaves op de hoogte als hij een nieuwe route heeft toegevoegd.

Verzameling van de mooiste routes

ROADS is niet alleen een inspiratiebron voor reizen door onbekende gebieden in het buitenland, het kan je ook op ideeën brengen voor een rit in de buurt. Inmiddels hebben gebruikers van de app al meer dan 2000 routes met elkaar gedeeld. En dat zullen er dankzij de opnamefunctie van de app alleen maar meer worden.

Gebruikers van ROADS hebben exclusief toegang tot een magazine, dat meer vertelt over interessante locaties en bezienswaardigheden langs een gekozen route. Tevens dient het als bron van inspiratie voor je volgende roadtrip.