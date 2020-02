Painted Love

Ze heeft een zwak voor Porsches in felle kleuren. Geel, roze of blauw, doet er niet toe – als het maar bont is! De Californische Lisa Taylor is een weergaloze persoonlijkheid, niet alleen vanwege haar uitzonderlijke collectie.

Lisa Taylor (58) heeft het ooit in Californië laten sneeuwen. Op haar ranch in Anaheim, op een steenworp afstand van Disneyland. Voor haar kerstfeest in december vorig jaar huurde ze een sneeuwkanon dat vijftig ton kunstsneeuw op de binnenplaats van haar ranch liet neerdalen. Als het ware een Disneyland voor Porsche-liefhebbers, een winterwonderland onder de palmen, inclusief sleebaan, liveband en barbecue. “Ik telde meer dan 200 Porsches op de ranch”, vertelt ze.

Lisa Taylor houdt van kleurrijk: “De carrosseriekleur moet passen bij het karakter van het model.” Een sportauto die blaakt van kracht in muisgrijs? Zoiets zou ze nooit in de ‘barnage’ willen zetten, zoals ze de stal noemt die tot garage is omgebouwd. Waar tegenwoordig glimmend gepoetste Porsche-juwelen op een rij staan in sterrobijn, marineblauw en racegeel, stonden vroeger volbloedpaarden trappelend te wachten op hun volgende race. Taylor kocht haar eerste paard, Lawai, in 2002 op Hawaï en liet het door de lucht naar Californië vervoeren. Vandaar de naam van haar ranch: ‘Flying L Ranch’. Verschillende jaren runde ze een succesvolle fokkerij, maar na een rijongeluk waarbij ze ernstig letsel aan haar armen en heup opliep, zei ze de paardensport vaarwel. “Ik heb mijn paarden ingeruild voor Porsches, dat is veiliger”, zegt ze lachend.

Nu leeft Taylor haar passie voor snelheid uit in autocrossraces en is ze gecertificeerd Porsche-rijinstructrice. Het is dan ook geen verrassing dat er veel krachtige RS- en turbomodellen in haar garage staan. Aan de witte houten muren hangt een groot Porsche-embleem, daarnaast ingelijste herinneringen aan de voertuigoverdrachten en een poster van de Porsche-meeting ‘Luftgekühlt’ van Patrick Long in Los Angeles. Draaiende ventilatoren aan de plafonds, weerspiegeld in de glanzende carrosserieën, waaronder een model in schreeuwend magenta, de ster in Lisa Taylor’s collectie: een 911 GT3 RS in sterrobijn, modeljaar 2016. Deze originele kleurstelling werd begin jaren negentig bij Porsche geïntroduceerd met de 964 Carrera S. Toentertijd, toen het straatbeeld nog kleurrijker was, maakte de felroze lak deel uit van het standaardrepertoire. Tegenwoordig is hij alleen nog te bestellen als Porsche Paint-to-Sample, een zeldzaamheid waar Taylor anderhalf jaar op moest wachten. De dag dat de GT3 RS van de vrachtwagen werd geladen, bood een kennis haar een bedrag aan dat 100.000 dollar hoger lag dan de eigenlijke koopprijs. Taylor wees het bod af. ‘Rubi’, zoals ze haar supersportwagen liefkozend noemt, is niet te koop.

Vroeger, vertelt ze, praatte ze gekscherend over mensen die hun auto’s namen gaven, maar nu doet ze het zelf ook. Daar zijn logische redenen voor, want als Lisa en haar vriend Tom overleggen met welke auto ze op stap gaan, volstaat het niet om te zeggen: “Laten we vandaag de Porsche nemen.” Daarvoor zijn het er gewoon te veel. Elke bijnaam is daarom gebaseerd op de kleur van het model. De GT2 RS in voodooblauw heet ‘Vudi’, ‘Mari’ staat voor de GT3 in marineblauw, ‘Honey’ noemt ze haar GT3 RS-model uit 2019 in racegeel en haar 911 Turbo S in amethist metallic draagt de naam ‘Ame’. Die laatste associeert Taylor met bijzonder mooie herinneringen. “We haalden hem op bij de fabriek in Leipzig en namen daarna direct de snelweg naar de Nürburgring”, herinnert Taylor zich enthousiast. Met 260 km/u vloog ze met Ame door de groene hel. Met een nieuwe auto direct op een van de moeilijkste circuits? “Alles ging goed”, zegt Taylor en ze aait over het donkerpaarse dak van de auto.

Waarom Lisa Taylor zo enthousiast is over felle lakkleuren, kan ze eigenlijk niet zeggen. Ze is ietwat extravert en wil gewoon een beetje anders zijn dan anderen. Het gaat haar vooral om het rijplezier, niet om de ernst van het leven. Ze geniet van de opgestoken duimen en de bewonderende geluiden als ze met haar GT3 RS-modellen door de straten van Los Angeles scheurt. Als tiener had ze al een zwak voor buitengewone auto’s.

Samen met haar vader Charles Taylor, een Ferrari-liefhebber, onder andere eigenaar van een Testarossa #1, bouwde ze haar eerste auto: een knalgele Aztec-kitcar op basis van een Volkswagen-chassis, met Lamborghini-stoelen en vleugeldeuren. Ze werkte zo intensief aan de auto dat ze uitnodigingen voor afspraakjes met jongens rigoureus afhield. “Mijn vader hield vaak zijn handen in wanhoop omhoog en kreunde: ‘Ik heb een monster gecreëerd’”, herinnert ze zich. Zelfs als kind hielp ze haar vader al in de garage. Voor elk stuk gereedschap dat ze hem aanreikte, rekende ze een kwartje. Ze studeerde bedrijfskunde en ging bij het familiebedrijf werken. Tegenwoordig is ze, net als haar broer Brent en zus Sheri, vicepresident van Tayco Engineering, een lucht- en ruimtevaartbedrijf dat in 1970 door haar vader werd opgericht.

Lisa Taylor was net als haar vader ook lang fan van Ferrari, McLaren en Mazda, maar sinds ze in 1981 voor het eerst achter het stuur van een 911 Carrera Targa ging zitten, noemt ze zichzelf een ‘Porsche Girl’. “Ik was zo onder de indruk van het weggedrag en het vermogen dat ik mijn Mazda RX-7 de volgende dag meteen omruilde voor een 911 Targa in Indisch rood”, herinnert ze zich. Veel meer Porsche-modellen volgden. In tegenstelling tot veel verzamelaars is zij vooral geïnteresseerd in de nieuwste creaties uit Zuffenhausen. In 2018 kocht ze binnen zes maanden drie nieuwe auto’s in het Porsche Experience Center in Los Angeles. Na de GT3 in marineblauw met serienummer 15 volgde een Macan Turbo in karmijnrood met nummer 92. Aangezien 15 en 92 opgeteld 107 is, moest de bestelde GT2 RS in voodooblauw absoluut het serienummer 107 hebben. Lisa belde dus Porsche op met de vraag of dit nummer nog beschikbaar was. Het bleek dat het serienummer al gereserveerd was voor het exemplaar van acteur Will Smith. Maar je kunt een wens van zo’n trouwe klant als Lisa nu eenmaal niet afwijzen, dus rijdt de voormalige Prince of Bel Air nu met een ander serienummer door Los Angeles. Ook komediant en Porsche-verzamelaar Jerry Seinfeld kreeg te maken met Lisa’s vasthoudendheid. Toen hij weigerde zijn zilverkleurige Cayenne Turbo, bouwjaar 2004, te verkopen, schreef ze een cheque uit voor de nieuwprijs en wapperde ermee voor de telefoon, terwijl ze met Seinfeld sprak. “Ik zei: ‘Luister, Jerry, hier is het geld. Jouw Cayenne zal in goede handen zijn, dat beloof ik.’” Seinfeld gaf zich gewonnen.

Ondanks dat ze een uitgesproken zwak heeft voor de jongste Porsche-generatie waardeert Lisa Taylor ook klassiekers. Ze heeft een 911 Carrera RS 2.7 in Osloblauw, modeljaar 1973, waarmee ze de Steve McQueen Rally reed. Andere juweeltjes in haar collectie zijn een 911 E in olijfgroen en een auberginekleurige 911 T, die is opgewaardeerd met een 2.7 RS-Spec-motor. Deze auto was Taylor’s toegangsbewijs tot de roemruchte ‘R Gruppe’. Het heeft bijna tien jaar geduurd voordat ze geaccepteerd werd: nog een bewijs van haar vasthoudendheid. Taylor is momenteel een van de weinige vrouwelijke leden van deze non-conformistische Porsche-mannenclub.

Hoeveel Porsches ze in totaal bezit, blijft Lisa Taylor’s geheim. “Zelfs mijn ouders weten het exacte aantal niet”, zegt ze. De collectie is voortdurend onderhevig aan verandering en uitbreiding. De volgende is de nieuwe 991 Speedster en als bijzonder hoogtepunt de Taycan Turbo S. “Het zal voor mij een echte verandering zijn om een Porsche te rijden die zo stil en toch zo krachtig is als de Taycan”, zegt ze. Lisa wil de kleur van de volledig elektrische sportauto nog niet verklappen, maar laat gezegd zijn: “Een elegante auto vraagt nu eenmaal om een elegante kleur.” En wie kan dat nu beter beoordelen dan Lisa Taylor?