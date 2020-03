André Lotterer scoort belangrijke punten in Marrakesh

Het TAG Heuer Porsche Formule E Team heeft in Marrakesh (MA) opnieuw een top-10-klassering behaald. Porsche-fabrieksrijder André Lotterer (DE) kwam in de vijfde race van het FIA Formule E-kampioenschap 2019/2020 op de achtste plaats aan de finish. Hij was vanaf de derde positie gestart. Neel Jani (CH) werd bij de Marrakesh E-Prix in de tweede Porsche 99X Electric op de 18e plaats afgevlagd.

Lotterer viel in de eerste ronde terug naar de vierde plaats, maar klom als gevolg van een bestraffing van de voor hem rijdende coureur nog in de beginfase weer terug naar de derde plek. In het verdere verloop van de race verloor hij aanvankelijk twee posities, maar heroverde vervolgens de vierde plaats. In de laatste minuten echter viel Lotterer terug naar de achtste positie. Jani kende een race zonder noemenswaardige voorvallen en maakte vanaf de 23e startplaats meerdere posities goed.

Na zijn pole-position van twee weken geleden in Mexico had Lotterer voor het TAG Heuer Porsche Formule E-team in de kwalificatie opnieuw de Super Pole weten te bereiken. In de competitie van de zes snelste rijders behaalde hij met een tijd van 1:17,253 minuten de derde plaats.

In het rijdersklassement van het FIA Formule E-kampioenschap bezet Lotterer na de vijfde van 13 races met 25 punten de twaalfde plaats. Bij de teams staat het TAG Heuer Porsche Formule E-team met hetzelfde aantal punten op de negende plaats.

Quotes na de Marrakesh E-Prix

Amiel Lindesay (teamleiding Formule E): “In de kwalificatie was onze auto opnieuw zeer sterk. Ook de eerste helft van de race verliep goed. Tegen het eind van de race hadden we echter minder energie opgespaard dan de auto’s om ons heen. Daardoor verloor André (Lotterer) in de laatste twee ronden terrein. Dat gaan we in de analyse nog een keer heel nauwkeurig bekijken. Het doel is, de goede prestatie uit de kwalificatie voortaan constant te vertalen naar goede raceresultaten.”

André Lotterer (Porsche 99X Electric, #36): “Natuurlijk nemen we de punten uit Marrakesh graag mee. Uiteraard waren we vanaf de derde startplaats graag nog wat verder naar voren aan de finish gekomen. De tweede helft van de race was echter niet eenvoudig. Niettemin hebben we opnieuw veel geleerd. We zullen de juiste conclusies trekken uit de ervaringen die we vandaag hebben kunnen opdoen.”

Neel Jani (Porsche 99X Electric, #18): “In de afgelopen races hadden we voldoende snelheid, maar konden niet de daarbij passende resultaten behalen. Hier was het voor mij echter van het begin af aan lastig. Bij het remmen had ik de hele dag al geen goed gevoel. Daar zullen we heel nauwkeurig naar kijken. Er zijn nog meerdere races te gaan. We blijven hard werken en ons constant verbeteren.”