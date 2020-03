Dwarskrachtpatser

De uitstekende dynamische eigenschappen in dwarsrichting van de krachtigste Porsche-SUV zijn niet te herleiden tot één enkele component: het is de som van alle innovaties in het onderstel die de nieuwe Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid zo lichtvoetig en wendbaar maakt.

Dynamiek rechtuit? Dat is van elke Porsche te verwachten. Toch is de eerste kennismaking met de nieuwe Cayenne Turbo S E-Hybrid adembenemend – van 0 tot 100 km/u in 3,8 seconden, topsnelheid 295 km/u. Maar de SUV toont zijn klasse niet alleen op rechte stukken. De auto ligt extreem stabiel in bochten, voelt behendig en onverstoorbaar aan tijdens wisselen van rijstrook – de Cayenne Turbo S E-Hybrid toont zich niet alleen rechtuit dynamisch, maar juist ook bij richtingsveranderingen.

Op het eerste gezicht zit er niets nieuws in de ondersteunende regelsystemen in het onderstel van deze hybride-auto. “Zou je misschien denken, maar in de details is dat absoluut niet het geval”, zegt Karl Heeß, projectleider Onderstel voor de SUV-serie bij Porsche. “Vooral als je kijkt naar de gewijzigde aslastverdeling richting de achteras in vergelijking met de Turbo versie van de Cayenne.” In plaats van 43,5 procent steunt er bij de Hybrid 45,5 procent op de achteras. Twee procent, dat lijkt niet veel, maar het vraagt niettemin om een ingrijpende aanpassing van alle details van de voertuigsoftware en alle parameters. “En daar zijn we bijzonder goed in geslaagd”, zegt Heeß niet zonder trots. Al met al is de Cayenne Turbo S E-Hybrid standaard voorzien van een onderstel dat onder alle omstandigheden altijd de optimale bodemvrijheid kiest tussen 245 en 162 millimeter, afhankelijk van de rijmodus. Inzittenden ervaren minder hoofdbewegingen omdat dwarskrachten tot 0,8 g worden gecompenseerd. In combinatie met andere elektronische systemen wint de Cayenne Turbo S E-Hybrid daardoor aan stabiliteit en wendbaarheid. Ondersteund door subtiele remingrepen kan de auto in bochten ook gemakkelijk en nauwkeurig insturen en dankzij het volledig variabele sperdifferentieel krachtig de bocht uit accelereren.

Voor nog meer wendbaarheid en stabiliteit is de optionele achterasbesturing een zinvolle investering. Niet alleen verkleint deze de draaicirkel van 12,1 naar 11,5 meter door drie graden mee te sturen, maar de achterwielen sturen tot 80 km/u tegengesteld aan de vooras, voor een nog grotere beweeglijkheid en precisie. Op hoge snelheid rechtuit rijdend heeft de achterasbesturing een stabiliserende werking, waarbij tot aan de topsnelheid de besturing parallel aan de voorwielen gaat, bijvoorbeeld bij het wisselen van rijstrook op de snelweg. De achteras van de Cayenne hoeft dus niet passief de vooras te volgen, maar ondersteunt de richtingsverandering juist actief. Hierdoor is de Cayenne in staat om het hoge aandrijfvermogen van verbrandingsmotor én elektromotor betrouwbaar en trefzeker op het wegdek over te brengen. En het resultaat van al dit ontwikkelingswerk? Karl Heeß vat het in een notendop samen: “Als je met de Turbo S E-Hybrid rijdt, voelt dat alsof je in een klassieke sportwagen zit.”

45,5%

van het totaalgewicht leunt bij de Cayenne Turbo S E-Hybrid op de achteras. Twee procent meer dan bij de Turbo.

11,5 meter

draaicirkel met achterasbesturing, in plaats van 12,1 meter. Bovendien zorgt dit, met name in combinatie met de Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), voor nog lichtvoetiger insturen en een grotere rijstabiliteit bij hoge snelheden.

0,8 g

aan zijwaartse krachten wordt in milliseconden gecompenseerd dankzij de 48 Volt-technologie van de elektrische Porsche Dynamic Chassis Control (ePDCC).

50%

gewichtsbesparing in remschijven dankzij Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB).

245 tot 162 mm

bodemvrijheid dankzij de driekamerluchtvering. In combinatie met het Porsche Active Suspension Management (PASM) worden stijfheid en hoogte van het onderstel aangepast aan het wegdek en de omstandigheden.