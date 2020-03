Er is een reden voor dat je specifiek voor Audi kiest. Omdat ze mooi zijn, geweldig rijden en omdat ze nu eenmaal het beste bij je passen van alle automerken. Maar waar moet je nu op letten wanneer je de keuze gaat maken voor je nieuwe Audi? De drie tips in dit artikel helpen je verder.

1. Zorg dat hij helemaal past bij jouw wensen en eisen

Zodra je in de gelegenheid bent om een nieuwe Audi te kopen is het belangrijk dat je een type kiest dat helemaal in lijn is met jouw wensen en eisen. Je geeft er immers een flink bedrag aan uit, dus dan wil je ook dat je nog jaren kunt genieten van jouw wagen. Heb je bijvoorbeeld een voorkeur voor benzine, diesel of elektrisch rijden? Het mooie aan de Audi e-tron Sportback is dat je hem helemaal zelf kunt samenstellen. Alles qua interieur en accessoires past daardoor helemaal bij jouw smaak. En natuurlijk bij het budget dat je beschikbaar hebt. Zo kom je vanzelf uit bij jouw droom-Audi!

2. Neem je schadevrije jaren mee

In de afgelopen jaren heb je (hopelijk) heel goed je best gedaan om schadevrij te rijden. Of in ieder geval op zo’n manier dat de schade in ieder geval niet door jouw schuld ontstaan is. Zo heb je schadevrije jaren opgebouwd bij je autoverzekeraar. En die komen juist goed van pas wanneer je jouw mooie nieuwe Audi aanschaft. Deze bolide moet namelijk ook verzekerd worden en dat is een stuk voordeliger wanneer je no-claimkorting op je premie krijgt. Als je 15 of meer schadevrije jaren hebt, scheelt je dat maar liefst 80% ten opzichte van het volle pond. Daarom wil je dus zoveel mogelijk schadevrije jaren meenemen. Je verzekeraar ziet direct in Roy-data, een centrale database, op hoeveel korting jij recht hebt.

3. Geniet er bewust van!

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen een intense relatie hebben met hun auto. Vooral mannen, want maar liefst twintig procent van hen geniet meer van hun auto dan van hun partner. Nu willen we natuurlijk niet beweren dat je zó ver moet gaan, maar zorg er wel voor dat je bewust geniet van je nieuwe Audi. Je hebt er immers veel moeite voor gedaan om het juiste model uit te zoeken en je hebt hem verdiend. Daarom mag je er ook best eens bij stilstaan hoe mooi dat is!