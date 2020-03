In de serie #AskPorsche geven Porsche-expert Andreas Becker en elektroliefhebber Alex Bangula antwoord op vragen van gebruikers over de elektrische Porsche Taycan. In deze eerste aflevering van #AskPorsche vertellen ze onder meer over de naam Taycan Turbo, het geluid van de elektrische sportwagen en de elektrificatieplannen van Porsche.