Nieuwe Audi A3 Sportback: de prijzen zijn bekend

Audi A3 Sportback: design, hightech en connectiviteit

Maximale focus op het creëren van een geheel eigen, persoonlijke A3 Sportback

Nieuwe modellen nu te configureren en bestellen; levering vanaf 30 april

Aantrekkelijke editions: keuze uit zakelijk of sportief

Deze week presenteerde Audi de compleet nieuwe A3 Sportback. Dankzij pure hightech en 100% connectiviteit is de A3 Sportback efficiënter, sportiever en veiliger dan ooit. Bovendien was de A3 niet eerder zo persoonlijk op smaak te brengen, dankzij de vele kleur- en interieurcombinaties, diversiteit in uitvoeringen en grote keuze aan individuele features. De nieuwe compacte middenklasser van Audi is nu geheel naar persoonlijke wens te configureren en te bestellen. Prijzen beginnen bij € 34.400*. De A3 Sportback is er direct voor ieders persoonlijke smaak, als Pro Line, Business edition, S edition én – voor snelle beslissers – als zeer luxe edition one.

De nieuwe vijfdeurs A3 Sportback is herkenbaar A3, maar helemaal volgens de maatstaven van vandaag én morgen. De standaard LED-koplampen benadrukken direct het hightech karakter, terwijl de optionele, geavanceerde Matrix LED-verlichting het frontdesign van de nieuwe A3 Sportback helemaal af maakt. Het interieur is vooruitstrevend qua design, en is volledig ingericht op het comfort en welzijn van bestuurder en inzittenden. Een voorbeeld is de combinatie van een digitaal instrumentenpaneel en een centraal 10,1 inch touchscreen voor de bediening van vele functies, desgewenst eenvoudig via stembediening of geschreven opdrachten. Het menu werkt volledig intuïtief, als dat van een smartphone. De slimme navigatie herkent de voorkeuren van zijn berijder en maakt navigeren nog eenvoudiger en prettiger.

Hightech comfort

Andere highlights die het comfort voor de inzittenden verder vergroten zijn bijvoorbeeld het draadloos laden van smartphones, het spiegelen van de smartphonefuncties in het entertainmentscherm van de auto via Wireless Apple Carplay, ambienteverlichting voor een persoonlijke interieursfeer en een elektrische achterklep, desgewenst ook te bedienen via een voetbeweging.

Maar ook in hightech opzicht biedt de nieuwe Audi A3 Sportback zijn berijder alle vormen van veiligheid, comfort en luxe. Car-to-X technologie koppelt de A3 Sportback aan zijn omgeving, bijvoorbeeld voor het vinden van een vrije parkeerplek of het anticiperen op het verspringen van verkeerslichten, om op de groene golf mee te surfen. Ook het grotendeels automatisch in- en uitparkeren in parkeervakken maakt autorijden comfortabel en ontzorgt de bestuurder. Tal van (al dan niet standaard) rijassistenten staan de bestuurder bovendien bij om zijn eigen veiligheid én die van voetgangers en andere verkeersdeelnemers om hem of haar heen te vergroten.

Compleet van start: A3 Sportback Pro Line

De Pro Line staat aan de basis van het nieuwe A3 Sportback-gamma. Hij maakt het leven makkelijk met de Audi Smartphone interface waarmee Apple-telefoons automatisch en draadloos worden gekoppeld. Smartphones zijn bovendien draadloos te laden. Ook standaard zijn 2-zone airconditioning, parkeerhulp achter, cruise control, een digitaal instrumentenpaneel, DAB+ radio en een multifunctioneel, met leer bekleed driespaaks sportstuur. De A3 Sportback Pro Line komt stijlvol voor de dag met LED-koplampen en 16 inch lichtmetalen velgen. Wat veiligheidsuitrusting betreft beschikt hij over Audi pre sense front, lane departure warning en Audi connect noodoproep en service.

Editions: zakelijk of sportief

Tegelijk met de introductie van de A3 Sportback biedt Audi ook keuze uit twee compleet uitgeruste en aantrekkelijk geprijsde editions. Voor zakelijk ingestoken kopers is er de A3 Sportback Business-edition-uitvoering, voor de prijs van een A3 Sportback Pro Line. Dat betekent dat Business edition-items als het Advanced exterieur, aluminium raamlijsten, 17 inch lichtmetalen velgen, full LED-koplampen/LED-achterlichten, MMI navigatie plus, sportstoelen en de Audi virtual cockpit en verkeersbordherkenning tijdelijk zonder meerprijs worden geleverd.

Voor liefhebbers van sportieve looks en een dynamische handling is er de A3 Sportback S edition. Deze edition beschikt eveneens over alle hierboven genoemde luxe, aangevuld met de sportieve accenten van het S line exterieur en S line interieur. Standaard zijn bijvoorbeeld 17 inch lichtmetalen velgen, een sportonderstel, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een sportief afgewerkt interieur.

Edition one

De meest complete A3 Sportback is de luxueuze, gelimiteerd beschikbare edition one. Die combineert de luxe van de business edition en de sportiviteit van de S edition met vele extra design- en hightechfeatures. Enkele voorbeelden zijn de donker getinte Matrix-LED-koplampen met dynamische richtingaanwijzers en lichtanimatie, fraaie 18 inch lichtmetalen velgen en stijlvolle platinagrijze exterieurelementen (spiegels, bumperinserts). De A3 Sportback edition one verwelkomt inzittenden met instapverlichting en verlichte instaplijsten, en met het ambiente lichtpakket is de interieursfeer geheel naar wens te customizen.

Levering vanaf 30 april

De nieuwe Audi A3 Sportback is met ingang van vandaag te bestellen en arriveert eind april bij de dealers. In eerste instantie zijn de handgeschakelde 35 TFSI en 30 TDI-modellen te bestellen. Iets later volgen de A3 Sportback 30 TFSI met handbak (vanaf € 34.400*) en de 30 TFSI-, 30 g-tron- en 35 TFSI-modellen met de automatische S tronic-transmissie met dubbele koppeling. Het gamma wordt daarna gaandeweg verder uitgebreid.

De prijzen van de nieuwe Audi A3 Sportback zijn hier te vinden. Configureren kan nu al via audi.nl

