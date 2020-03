In de serie #AskPorsche geven Porsche-expert Andreas Becker en elektroliefhebber Alex Bangula antwoord op vragen van gebruikers over de elektrische Porsche Taycan. In aflevering 4 praten ze je bij over de kracht van de Taycan, de assistentiesystemen die semi-autonoom rijden mogelijk maken, het winnen van de grondstoffen voor de lithium-batterij en het transport van de Taycan.