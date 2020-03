De nieuwe 3,8-liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s met variabele turbinegeometrie (VTG) in de Porsche 911 Turbo S heeft een ongekend vermogen van 478 kW/650 pk, een toename van 70 pk.Nooit eerder in de geschiedenis van de 911 Turbo is de vermogenstoename ten opzichte van het uitgaande model zo grootgeweest.