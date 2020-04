Een koninklijke Audi R8 V10 plus in Oranje pareleffect

Hier zou Willem Alexander het liefst in willen rijden vandaag in de R8 V10 Plus.

Even iets anders dan zijn A8,en waar ie zich even weer in uit kan leven.

Want op zijn 53e verjaardag zou dit een mooie traktatie zijn, en natuurlijk in deze schitterde kleur Oranje.

Met dikke 20 inch velgen eronder.

Een lekker stoer voorkomen.

Het grommende geluid van de 610 pk machine.

En binnenin vorstelijk zitten met oranje elementen in de bekleding en interieur.

Foto: Audi Neckarsulm