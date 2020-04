Audi start met online verkoop op nieuwe occasionwebsite

Online kopen, thuis afgeleverd door de Audi-dealer

Private Lease: een gebruikte Audi voor een vast bedrag per maand

Keuze uit ruim 2.000 Audi Selectie :plus-modellen

Audi heeft een nieuwe occasionwebsite gelanceerd. Op het nieuwe digitale platform presenteert het merk ruim 2.000 Audi Selectie :plus-occasions – gebruikte Audi’s die voelen als nieuw. Bovendien is Audi het eerste Duitse premiummerk dat start met online occasionverkoop, waarbij de aangeschafte Audi gratis door de dealer thuis wordt afgeleverd.

Audi heeft zijn Audi Selectie :plus occasionpagina op Audi.nl volledig in het nieuw gestoken. Naast een modernere look & feel beschikt de website – die een overzicht geeft van de Audi-occasions die bij de merkdealers in de showroom staan – over tal van nieuwe functies. Voorbeelden zijn de financieringscalculator, de accessoireconfigurator – waarmee een occasion geheel naar eigen smaak kan worden gepersonaliseerd met behulp van originele accessoires – en het Private Lease-aanbod. Die laatste biedt de mogelijkheid om nu ook een gebruikte Audi te rijden voor een vast bedrag per maand. De belangrijkste noviteit van de vernieuwde occasionwebsite van Audi is echter de online-verkoopoptie.

Online occasionverkoop: een primeur

Audi is het eerste Duitse premiummerk dat de mogelijkheid biedt om een occasion online aan te schaffen, die door de Audi-dealer desgewenst gratis aan huis wordt afgeleverd. Betalen hoeft daarbij pas kort vóór de aflevering. Bovendien kan de koper van een online aangeschafte Audi Selectie :plus-occasion vertrouwen op een proefperiode van 14 dagen met een geld-terugregeling (tot 500 kilometer en schadevrij) en de zekerheid van een uitgebreide garantie.

Audi Selectie :plus – een gebruikte Audi die voelt als nieuw

Kopers van een Audi Selectie :plus-occasion weten zich verzekerd van een Audi-occasion in topconditie, die maximaal acht jaar oud is en maximaal 160.000 kilometer op de teller heeft staan. Zorgeloos rijden is bij een Audi Selectie :plus occasion altijd inbegrepen dankzij de 130-puntencheck, de geld-terugregeling bij online gekochte auto’s of een 14 dagen omruilperiode bij een Audi-occasion die bij de merkdealer in de showroom wordt gekocht, mobiliteitsservice, een uitgebreide garantie van minimaal zes maanden, een volledige autohistorie en een betrouwbare kilometerstand.

Voor meer informatie over de Audi Selectie :plus-occasions en de voorwaarden: occasions.audi.nl.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.