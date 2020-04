Vandaag is de nieuwe Audi A3 Limousine te configuren en natuurlijk te bestellen bij je dealer.

Neem je een Pro line een Business en S edition of de edition one?

Kies je kleur je pakket of opties en rij als een van de eerst in je nieuwe Audi A3 Limousine.

Stel hier je Audi A3 Limousine samen.

De motoren keuzes worden, met handbak of S tronic;

30 TFSI

35 TFSI

S3

RS 3 (zal volgend jaar komen verwachten wij

30 TDI

35 TDI