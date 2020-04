Larry ten Voorde als leider naar volgende ronde Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition

Komende zaterdag wordt de tweede ronde van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition verreden, met twee virtuele wedstrijden op de digitale versie van het vermaarde circuit van Silverstone. Larry ten Voorde, uitkomend voor het Nederlandse Team GP Elite, staat na een sterke seizoensstart – met een overwinning en een tweede plaats in de eerste twee races – gedeeld aan de leiding in de tussenstand.

“Na mijn successen in de simraces van Barcelona heb ik heel veel reacties gehad via WhatsApp, Instagram, Facebook… Eigenlijk net als wanneer ik een echte race gewonnen heb,” vertelt Ten Voorde over zijn recente ervaringen. “De belangstelling voor het simracen is de laatste weken enorm toegenomen en dat merk je ook aan de reacties. Heel veel mensen volgen het, zeker omdat de races in Nederland via Ziggo Sport ook nog eens live op televisie worden uitgezonden.” Ten Voorde zit zaterdag aan tafel bij Robert Doornbos en Rob Kamphues, voor de voorbeschouwing van Ziggo Sport van beide races die vanuit Move Amsterdam wordt uitgezonden.

Sterke teamprestatie

Met Larry ten Voorde en Jesse van Kuijk reden twee van de drie rijders in beide simraces in Barcelona in de top vijf. Max van Splunteren had in de eerste wedstrijd wat pech, maar werd in de tweede race keurig achtste. Reden tot tevredenheid derhalve bij Marc Schipper van Team GP Elite: “Ik ben trots op die mannen!” aldus Schipper. “Nu er gezien de huidige situatie niet fysiek op de circuits geracet kan worden, is het simracen een uitstekend alternatief. De rijders blijven scherp, ze trainen volop en spreken ook onderling af om samen te trainen. Simracen is dus zeker niet iets wat je alleen doet; de rijders communiceren volop met elkaar. En daarnaast is het goed voor onze sponsors, die door het simracen ook nog eens goede publiciteit krijgen.”

Net als in de reële autosport is ook in de virtuele racerij een goede voorbereiding cruciaal voor succes. “Wat dat betreft hebben we heel veel ondersteuning gekregen van Team Redline van Atze Kerkhof en zijn mensen. Die hebben ongelooflijk veel ervaring in het simracen en hebben zeker een grote rol gespeeld in onze successen tijdens het eerste evenement van de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition,” licht Schipper toe.

“Mijn record is wel 15 uur”

Gevraagd naar de hoeveelheid tijd die hij dagelijks met virtueel racen doorbrengt, begint Larry ten Voorde een beetje te lachen. “Ik begin ’s morgens om negen uur en het einde is open. Mijn record is wel 15 uur! In de aanloop naar het volgende virtuele Supercup-evenement heb ik de voorbereiding ook een beetje geïntensiveerd. Ik heb nu de ervaring van de voorgaande races en weet nu beter waarop ik moet letten. Dan gaat het net als in de echte racerij: een tiende hier, een tiende daar, soms een bocht net iets anders aansnijden, dat soort dingen.”

Of zijn aanpak ook ditmaal weer succesvol is, moet komende zaterdag in de beide virtuele races op het circuit van Silverstone blijken. Naast Larry ten Voorde komen ook zijn GP Elite-teamgenoten Jesse van Kuijk en Max van Splunteren weer in actie. De vierde Nederlandse rijder in het deelnemersveld is Jaap van Lagen, die rijdt voor het Zwitserse team Fach Auto Tech.

De kwalificatie staat zaterdag van 16.00 tot 16.15 uur op het programma, gevolgd door de eerste race, van 16.20 tot 16.45 uur. Daarna staat er een warm-up gepland van 16.50 tot 17.10 uur, gevolgd door de tweede wedstrijd van 17.12 tot 17.37 uur die het evenement afsluit. De races zijn te volgen via de livestream op www.porsche.de/virtualPMSCSilverstone, www.eurosport.com en www.eurosport.nl. Ziggo Sport zendt de races wederom live op televisie uit.

Resterende races Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition 2020

18 april: Race 3 & 4, Circuit Silverstone (Groot-Brittannië)

25 april: Race 5 & 6, Circuit Spa-Francorchamps (België)

16 mei: Race 7 & 8, Autodromo Nazionale Monza (Italië)