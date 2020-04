Van stuur naar multifunctioneel commandocentrum in slechts 20 jaar tijd

Autosport op topniveau, als het ultieme platform voor technologische ontwikkeling… Op basis van deze filosofie gaat Porsche al decennialang tot het uiterste in de vele racecompetities waarin het merk wereldwijd uitkomt.

“De extremen waarop we op het circuit mee te kampen hebben, leggen direct mogelijke zwakke punten in de technologie bloot en sporen engineers aan om op zoek te gaan naar nieuwe, betere oplossingen,” verklaarde Ferdinand ‘Ferry’ Porsche ooit, die met de ontwikkeling van de legendarische 356 No.1 Roadster in 1948 de basis legde voor het merk Porsche. Voor de engineers uit Weissach is dit principe anno 2020 nog net zo toepasbaar als destijds. De enorm zware vereisten die het racen aan een auto stelt, vragen om oplossingen die uiteindelijk ook worden verwerkt in de ontwikkeling van straatauto’s.

Eén onderdeel dat de continue ontwikkelingen in de autosport meer dan andere visualiseert, is het stuurwiel. In het midden van de vorige eeuw werden oorspronkelijk standaard stuurwielen uit de reguliere sportwagens van Porsche in de raceauto’s van het merk gemonteerd. Zelfs de legendarische Le Mans Porsche 917 had geen enkele knop of schermfunctie op het stuur.

“Het is moeilijk te geloven, maar de ontwikkelingen op dit gebied startten pas in het jaar 2000. Sindsdien is de enorme vooruitgang in stuurwielontwikkeling onmiskenbaar,” licht Pascal Zurlinden, Director Factory Motorsport, toe. In slechts twintig jaar tijd transformeerde een met leer bekleed stuurwiel in een multifunctioneel commandocentrum. Coureurs in de nieuwste Porsche 911 RSR hebben op het stuur liefst dertig functies tot hun beschikking, die op hun beurt – wanneer ze in een bepaalde combinatie worden geactiveerd – ook andere functies aansturen.

In 2001 kreeg de Cup-Porsche voor het eerst een radioknop op het stuur, terwijl het aantal bedieningsfuncties in de Porsche 911 GT3 RSR die in 2004 in de American Le Mans Series uitkwam, groeide naar zes. Rond die tijd werden de schakelaars en knoppen aangebracht op een aangepast, in de vrije verkoop beschikbaar autosportstuur. De locatie van de knoppen speelde op dat moment nog een ondergeschikte rol. Door de jaren heen werd het ontwerp van het stuurwiel echter steeds belangrijker, als gevolg van de ervaring die met nieuwe functies werd opgedaan. De plaatsing van knoppen en schakelaars kreeg de hoogste prioriteit, zodat coureurs ze zo intuïtief mogelijk konden vinden.

Ergonomie: succes binnen handbereik

Coureurs hebben een belangrijk aandeel in de plaatsing van de bedieningselementen op een racestuur. Tijdens de ontwikkelingsfase van een auto leveren ze waardevolle input, om een ergonomisch optimaal ontwerp te vinden. De eerste stap in dat proces is het onderbrengen van de vier voornaamste functies: de knoppen voor de pit limiter, full course yellow en de aan/uit knoppen voor de motor en radio. Andere elementen worden vervolgens toegevoegd op basis van een prioriteitenlijst. Daarbij dienen de engineers rekening te houden met het feit dat bepaalde functies via een vaste combinatie van handelingen moeten kunnen worden geactiveerd; vergelijkbaar met de Ctrl+Alt+Del combinatie op een pc.

Tegenwoordig worden coureurs vanaf de eerste ontwikkelingsdag betrokken bij het ontwerp van een racestuur, én het samenstellen van de bijbehorende handleiding. Het handboek met stuurwielinstructies voor bijvoorbeeld de Porsche 911 RSR beslaat liefst 27 pagina’s. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het feit dat uiteenlopende coureurs met het stuur moeten kunnen werken, variërend van Porsche’s professionele fabriekscoureurs tot aan hobbyracers met de Porsche 911 GT3 R.

De afgelopen decennia zijn stuurwielen aanzienlijk veranderd wat bediening en functionaliteit betreft. Dat geldt ook voor de vorm ervan en voor de gebruikte materialen. Twintig jaar ontwikkeling transformeerde het stuur van een rond houten exemplaar in een uit aluminium en carbon opgetrokken controller in de vorm van een liggende acht, vergelijkbaar met de stuurknuppel van een vliegtuig.