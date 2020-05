Nieuwe PCCM infotainmentsystemen voor youngtimers en classics

Met het Porsche Classic Communication Management (PCCM) maakt Porsche moderne connectiviteit beschikbaar voor classics en youngtimers. Het PCCM is nu beschikbaar in twee nieuwe varianten die de oorspronkelijke 1- of 2-DINs audio-units naadloos vervangen. De nieuwe systemen hebben een touchscreen in hoge resolutie en functies als DAB+, Apple CarPlay en navigatie. Ze zijn per direct te bestellen via de online Porsche Classic-shop of bij de Porsche Centra. Autoblog-redacteur Wouter Karssen liet het nieuwe systeem inbouwen in zijn 996 en vertelt je er in deze video alles over.

Via: Porsche Nederland en Autoblog.