Rijtest: Audi RS Q8 van Autozine

Met een vermogen van 441 kW/600 pk en 800 Nm aan koppel tussen 2.200 en 4.500 tpm levert de 4,0-liter V8 in de Audi RS Q8 indrukwekkende RS-prestaties. In combinatie met deze turbo-benzinemotor met directe inspuiting sprint de grote SUV-coupé in slechts 3,8 seconden van 0-100 km/u en in 13,7 seconden vanuit stilstand naar 200 km/u. Zijn top is elektronisch begrensd op 250 km/u, en zelfs 305 km/u met het optionele dynamic pakket.

Lees hier de rijtest van de Audi RS Q8 op Autozine

Photo credit: Autozine