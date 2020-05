Volgens het Amerikaanse MotorWeek is de nieuwe Porsche 718 Spyder de toonaangevende roadster met middenmotor. “De 718 Spyder wordt enkel geleverd met een handgeschakelde transmissie, want dit is een pure rijdersauto. De zescilinder boxermotor is een ware traktatie voor al je zintuigen.”

Bron: Porsche Nederland en Motorweek.