Tussen coupé en cabrio: de geschiedenis van de 911 Targa

Porsche introduceert in september 1965 de 911 Targa. Het is de allereerste cabrio met een vaste, veilige rolbeugel. De Targa heeft een vouwdak dat eenvoudig is te verwijderen en een neerklapbare achterruit van kunststof. Dankzij dit concept kun je genieten van open rijden, terwijl je – als het middendeel is verwijderd of de achterruit is neergeklapt – toch beschut zit. Met het Targa-concept geeft Porsche het startsein voor een nieuwe rijervaring die door de jaren heen niet alleen beschikbaar is voor alle 911-generaties, maar ook voor modellen zoals de 914 of de Carrera GT.

De Targa Florio als naamgever

Met het nieuwe concept komt Porsche tegemoet aan nieuwe verhoogde veiligheidseisen voor open auto’s op de Amerikaanse markt; even lijkt de cabrio in de VS zelfs te worden verboden. Porsche zoekt naar modelnamen die raakvlakken hebben met racecircuits waarop het merk succesvol is. Tijdens brainstormsessies valt de naam ‘Targa Florio’, de straatrace op Sicilië waarin Porsche sinds het midden van de jaren vijftig grote autosportsuccessen vierde. Tijdens een vergadering oppert verkoopmanager Harald Wagner om de auto simpelweg ‘Targa’ te noemen. Aldus geschiedt. Porsche patenteert het Targa-concept in augustus 1965 en vanaf het najaar van 1966 wordt de Targa geleverd naast de coupéversies van de 911, 911S en 912. In plaats van de opvouwbare kunststof achterruit zijn de Targa-modellen vanaf de late zomer van 1967 ook leverbaar met een vaste, verwarmde achterruit van veiligheidsglas. De glazen ruit is vanaf modeljaar 1968 standaard en wordt tot 1993 vrijwel ongewijzigd gebruikt.

Verscheidenheid aan Targa-modellen

De Targa is ook een vast onderdeel van de tweede generatie van de 911, de G-serie die Porsche in de late zomer van 1973 introduceert. De carrosserie van de 911 is aangepast en heeft nu harmonicabumpers om opnieuw aan nieuwe veiligheidseisen van de VS te voldoen. De bumpers kunnen aanrijdingen tot een snelheid van 8 km/u opvangen zonder dat de carrosserie beschadigt. Porsche verandert niets aan het technische ontwerp van het Targa-dak, maar past de looks van de Targa wel iets aan. De Targa-beugel, die tot dat moment is gemaakt van duurzaam, geborsteld roestvrij staal, is nu ook verkrijgbaar in matzwart. Zelfs na de introductie van de 911 SC Cabriolet in januari 1983 – de eerste cabrioversie van de 911 – blijft de Targa gewoon leverbaar, ook nadat de productie van het G-model in 1989 stopt.

Porsche introduceert in het najaar van 1988 de 964 Carrera 4, de derde generatie van de iconische sportwagen uit Stuttgart-Zuffenhausen. Porsche houdt vast aan het klassieke ontwerp van de 911, maar ongeveer 85 procent van alle onderdelen – waaronder de vierwielaandrijving – is nieuw. Het jaar daarop komt de achterwielaangedreven 911 Carrera 2 op de markt. De modellen zijn verkrijgbaar als Coupé, Cabriolet en Targa. De 911 Carrera 2 Targa en 911 Carrera 4 Targa hebben tot 1993 nog steeds de klassieke Targa-beugel en het uitneembare dakdeel. Porsche bouwt in totaal 87.663 Targa’s van de eerste drie generaties van de 911.

De introductie van de vierde generatie van de 911, de 993, brengt in het najaar van 1993 een nieuw koetswerkdesign met zich mee dat onder leiding van ‘onze’ chefdesigner Harm Lagaaij is ontworpen. In plaats van de karakteristieke torpedo-voorschermen heeft de 993 nu voorschermen die platter en breder zijn, en ook de achterschermen zijn een stuk breder. De techniek van de motor en het chassis is verder verfijnd. In november 1995 volgt weer een Targa-versie. Porsche past bij de 993 Targa een nieuw concept toe, waarbij de karakteristieke beugel is verdwenen. De nieuwe Targa heeft nu een dak van getint hittewerend glas dat zich vanaf de voorruit tot de achterruit uitstrekt. Het grote glazen schuifdak is met een druk op een knop te openen en schuift onder de achterruit naar binnen. Een ander kenmerk van deze Targa zijn de taps toelopende achterruiten. Het nieuwe Targa-concept van de 993 combineert voor het eerst open rijplezier met de looks van de 911 Coupé met zijn onmiskenbare daklijn.

De 996 Targa – de Targa krijgt een achterruit die is te openen

Met de 996 Carrera presenteert Porsche in 1997 de vijfde generatie van de 911. Het model is volledig opnieuw ontworpen. Het is de eerste 911 met een watergekoelde zescilinder-boxermotor. Naast een coupé- en cabrioletversie levert Porsche vanaf december 2001 ook weer een Targa. Net als zijn voorganger heeft de 911 Targa een elektrisch bediend glazen dak, maar nu met een oppervlakte van ruim 1,5 vierkante meter. Nooit eerder is een 911 met zoveel glas geleverd. De nieuwe Targa is ook de eerste 911 met een achterruit die is te openen. Daardoor zijn koffers, tassen of andere bagage makkelijk in te laden. In de bagageruimte achter de achterzittinkjes kun je tot 230 liter bagage kwijt.

De 997 Targa 4/4S – lichter glas en in twee varianten

Porsche introduceert in september 2006 de 997 Targa. De zesde generatie van de 911 Targa heeft de dakconstructie van zijn voorganger 996 met de handige glazen achterklep overgenomen. Het gebruik van speciaal glas maakt echter een gewichtsvermindering van 1,9 kilogram mogelijk en twee hoogglans gepolijste aluminium strips aan de zijkanten van de dakranden dienen als bijzondere blikvangers. Bovendien is de 997 Targa nu alleen nog verkrijgbaar in de twee vierwielaangedreven varianten – de 911 Targa 4 en 911 Targa 4S.

De 991 Targa – de terugkeer naar de legendarische Targa-beugel

Porsche presenteert in september 2011 de zevende generatie van de 911. De 991 is in eerste instantie leverbaar als Coupé en Cabriolet, maar in januari 2014 volgt traditioneel weer een Targa. Porsche keert qua looks terug naar de oerversie van de 911 Targa, maar het innovatieve Targa-dak combineert het klassieke Targa-idee met het nieuwste dakcomfort. Net als de legendarische originele Targa heeft het nieuwe model de karakteristieke brede beugel in plaats van de B-stijlen, een dakgedeelte over de voorstoelen dat is te openen en een glazen achterruit zonder C-stijl. In tegenstelling tot de ur-Elfer is het daksegment van de nieuwe Targa met een druk op de knop te openen en verdwijnt het middendeel op spectaculaire wijze achter de achterzittingen. Zo presenteert de nieuwe 991 Targa zich als een zeer innovatieve nieuwe editie van de klassieker uit 1965.

Nieuwe 992 Targa online onthuld

Porsche presenteert de nieuwe 992 Targa op de website www.911-magazin.porsche.com/de. Frank-Steffen Walliser, de chef van de 911- en 718-serie, vertelt samen met de Porsche merkambassadeurs Maria Sharapova en Jörg Bergmeister over de innovaties van de nieuwe sportwagen.