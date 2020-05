Video: Liefde voor het product: Porsche 550 Spyder

Terwijl de zesjarige Eric nog het idee koesterde dat auto’s levende wezens zijn na het zien van de avonturen van een bepaalde Volkswagen in The Love Bug, gebruikten zijn ouders hun auto enkel om zich van A naar B te verplaatsen. Sinds Eric racestrepen schilderde en de koplampen van de auto van zijn vader afplakte, was hij verliefd. Als productontwerper van beroep waardeert Eric mooie verpakkingen. Deze prachtige Porsche 550 Spyder is dan ook zijn grote liefde.

Via: Porsche Nederland en Petrolicious