Het publieke debat over de veiligheid van open auto’s in de VS gaf de ingenieurs onder leiding van Ferdinand Alexander Porsche een buitengewoon idee: open rijden met maximale cabineveiligheid. De Porsche 911 met de Targa-rolbeugel werd in 1967 de eerste in serie gebouwde veiligheidscabrio ter wereld. De continue verfijning van het dak en de carrosserie maken het Targa-concept vandaag de dag net zo fascinerend als toen.