Nieuwe Porsche 911 Turbo S bekent kleur

Vandaag is de officiële Nederlandse marktintroductie van de nieuwe Porsche 911 Turbo S en staat het nieuwe topmodel van de 992-reeks te schitteren bij de acht Nederlandse Porsche Centra. Voor de gelegenheid ging de snelste productie-Porsche van dit moment op de foto met twee illustere voorgangers: de stamvader, de eerste 911 Turbo uit de jaren ‘70 – ook wel bekend als 930 – en de laatste luchtgekoelde variant, de 993 Turbo die dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert.

Dat de auto ook prima uit de verf komt in een felle kleur, bewijst dit Racinggele exemplaar. Die kleur bevindt zich niet alleen aan de buitenkant, maar komt ook terug in het interieur in bijvoorbeeld de contrasterende stiksels op onder andere het dashboard, het stuur en de stoelen.

Verder is deze specifieke auto uitgerust met een aantal aansprekende opties, zoals 20/21 inch 911 Turbo S Exclusive Design wielen, verschillende exterieurdetails in zwart hoogglans – zoals de wielen, de sierlijsten rond de zijruiten en de modelaanduiding achterop – en het Burmester High-End Surround Sound System.

Fotografie: Christian Kalse.