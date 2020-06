Audi introduceert innovatieve gepatenteerde aerodynamica op Audi e-tron S

Indrukwekkende luchtweerstandswaarde van slechts 0,26 voor e-tron S Sportback prototype

Nieuw Audi-patent: wielkastranden met luchtdoorstroming

Aerodynamica heeft een grote invloed op de actieradius van auto’s in het algemeen en volledig elektrische auto’s in het bijzonder. Dankzij slimme technologische innovaties beschikt de Audi e-tron S, Audi’s sportieve SUV-coupé, over een opmerkelijk lage luchtweerstandcoëfficiënt van slechts 0,26. Het aerodynamische concept omvat veel slimme detailoplossingen, waaronder een gepatenteerd nieuw systeem voor de wielkastranden.

De elektrisch aangedreven e-tron S-modellen onderstrepen hun kracht optisch door sportieve exterieurdetails. De wielkasten zijn aan beide zijden bijvoorbeeld 23 millimeter breder dan bij de reguliere uitvoeringen. Het opvallende ontwerp is het resultaat van een aerodynamicafilosofie die is gebaseerd op nieuwe technologieën. De aflopende daklijn van de SUV-coupé zorgt voor een verdere verbetering van de luchtweerstand ten opzichte van het zustermodel. De spoilerrand op de achterklep verbetert de luchtstroomrichting achter de auto.

Air curtains

De nauwgezet gestuurde luchtstroom richting de voorwielen is een belangrijk onderdeel van het aerodynamische concept van de Audi e-tron S. Voor het optimaliseren van de luchtstroming langs de wielen en flanken zorgt een combinatie van zijdelingse inlaten in het front – de zogenaamde ‘air curtains’ – en speciale, gepatenteerde wielkastranden. Horizontale profielen in deze randen zorgen er daarbij voor dat storende wervelingen in de wielkasten als het ware worden ‘ingekapseld’. Het resultaat is een meer gelijkmatige luchtstroom langs de flanken van de auto. Ook het ontwerp van de 20 inch velgen en het profiel en patroon op de zijwanden van de banden zijn hierop gericht. Mede als gevolg van deze vindingen heeft de toekomstige Audi e-tron S Sportback een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,26 (Audi e-tron S: 0,28).

Optimale aerodynamica en een sportief uiterlijk – zaken die nog wel eens conflicteren – gaan nu naadloos samen. Voor het eerst brengt Audi deze innovatieve, gepatenteerde oplossing in serieproductie

Virtual mirrors met OLED-displays in het interieur

Ten opzichte van de standaard buitenspiegels verminderen de sierlijke virtual mirrors van de Audi e-tron de aerodynamische weerstand nog verder en vergroten de actieradius met ongeveer drie kilometer in de WLTP-cyclus. Net als de aerodynamische wielkastranden waren de virtual mirrors een wereldprimeur van Audi die was voorbehouden aan de e-tron. De platte dragers zijn voorzien van een kleine camera aan de uiteinden. De beelden worden weergegeven in het interieur op contrastrijke OLED-displays die zich in de overgang tussen het portier en het dashboard bevinden.

Gesloten bodemplaat

Het uitgekiende aerodynamische concept van de toekomstige e-tron S-modellen heeft ook betrekking op de onderzijde. Hier wordt de luchtstroom dankzij een bekleding met spoilerelementen zo effectief mogelijk onder de auto door geleid. De bodemplaat is geheel afgedekt en de aluminium afdekplaat voor het hoogvoltage-accupakket sluit hier naadloos op aan. De standaard adaptieve luchtvering helpt de luchtweerstand verder te verbeteren. Bij hoge snelheden verlaagt de luchtvering de carrosserie in twee stappen tot 26 millimeter onder de standaardhoogte.

Maximaal 973 Nm koppel: innovatief aandrijfconcept met drie elektromotoren

De toekomstige e-tron S-modellen onderscheiden zich niet alleen door hun uitstekende aerodynamische eigenschappen, maar ook door hun buitengewone prestaties. De twee nieuwe topmodellen in de Audi e-tron modelreeks beschikken over drie elektromotoren, waarvan er twee op de achteras werken. Samen produceren ze 370 kW aan boost-vermogen en maximaal 973 Nm aan koppel. De S-modellen sprinten vanuit stilstand in 4,5 seconden naar 100 km/u. Hun intelligente aansturing brengt het veiligheidsniveau van de auto, en met name het dynamische rijgedrag, naar een nog hoger plan. Naast de elektrische vierwielaandrijving beschikt de auto ook over elektrische torque vectoring met actieve en volledig variabele koppelverdeling op de achteras.