In de nieuwe Cayenne GTS heeft de 3,6-liter biturbo V6 van het vorige model plaatsgemaakt voor een potente en tegelijk efficiënte 4,0-liter V8 als kloppend hart die 338 kW/460 pk en 620 Nm koppel levert. Een verlaagd onderstel, een uiterlijk dat geen misverstand laat bestaan over zijn capaciteiten en een verbeterde uitrusting maken het nieuwe GTS-pakket compleet. Kortom: more of what you love.