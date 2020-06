Van circuit tot simracing: Joshua Rogers over zijn passies

Joshua Rogers is een van de beste simracers ter wereld. Dankzij zijn prestaties heeft de Australiër snel naam gemaakt in de Esport-scene – vooral in combinatie met Porsche. Niet voor niets werd de 20-jarige Rogers afgelopen herfst de kampioen van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

Rogers ‘reed’ recentelijk verschillende keren voor het TAG Heuer Porsche Formula E-team in een virtuele Porsche 99X Electric. Met die racer trad hij aan in de Formula E ‘Race at Home Challenge’. In de virtuele editie van de 24 uur van Le Mans behaalde hij in juni met een digitale versie van de 911 RSR de eerste virtuele overwinning in de GTE-klasse, samen met zijn teamgenoten Nick Tandy, Ayhancan Güven en Tommy Ostgaard. In de negende aflevering van de podcast ‘Inside E’ vertelt Rogers over zijn start in de autosport, zijn overgang van echt naar virtueel racen, de parallellen en verschillen tussen de twee werelden en over zijn toewijding aan Porsche.

Simracing heeft sinds het uitbreken van het coronavirus de afgelopen maanden een enorme vlucht genomen. In de ‘Race at Home Challenge’ die door de Formula E is geïnitieerd strijden professionele simracers in een aparte categorie met elkaar naast vaste coureurs van de elektrische raceserie. De naam van Joshua Rogers duikt steevast bovenin de lijst met resultaten op. Hij startte in de digitale Porsche 99X Electric voor het TAG Heuer Porsche Formula E-team en behaalde in vijf simraces één overwinning en drie podiumplaatsen.

De passie voor autosport ontstond bij de Australiër niet virtueel maar in de echte wereld. “Mijn familie is altijd al gepassioneerd geweest door autosport – of het nu op twee of vier wielen is,” vertelt Rogers. Toen hij op zevenjarige leeftijd zijn eerste kart kreeg, werd hij een vaste gast op de circuits Down Under. Naast karting gebruikt Rogers simracing sinds 2014 ook als trainingsoptie; hij genoot er van. “Er zijn overeenkomsten, maar er zijn natuurlijk ook verschillen tussen echt en virtueel racen. Algemene technieken zoals het rijden van de ideale lijnen, het versnellen uit bochten of het bepalen van je rempunt lijken op echte autosport. Maar je mist natuurlijk het gevoel van écht autorijden en de verbinding met een voertuig, zoals je dat op een racecircuit wel hebt. G-krachten heb je niet in een simrace.” Er zijn ook parallellen te vinden als het gaat om de voorbereiding op evenementen op het gebied van auto’s, circuits en spelsoftware. “Het vinden van de optimale voertuiginstelling en het analyseren van telemetriegegevens maken deel uit van mijn dagelijks leven,” zegt Rogers. Simracing is dus veel meer dan met een gamecontroller op de bank zitten.

Joshua Rogers maakte in 2019 van zijn hobby een beroep: z’n titels in de Porsche SimRacing Trophy en de Porsche TAG Heuer Esports Supercup waren een doorbraak voor de jonge Australiër. Zijn succes bracht hem er ook toe om naar Europa te verkassen. “Ik heb veel positieve herinneringen aan het afgelopen jaar. Vooral het winnen van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup was voor mij een mijlpaal,” zegt Rogers. Het titelverdedigingsproject is nu volop aan de gang: na vier races staat de Australiër met zijn team VRS Coanda Simsport op een derde plek achter Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esport) en Maximilian Beneke (D/Redline). De volgende race vindt op 4 juli plaats op het virtuele circuit van de Duitse Nürburgring Nordschleife.