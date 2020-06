Dansen en driften

‘Glijwaarts’, noemt Jim Goodlett zijn favoriete manier van autorijden: volmaakt driften in een tot rallyauto omgebouwde Porsche 911 SC. Jim heet ons welkom in de denkbeeldige bijrijdersstoel.

Sommige mensen kunnen zo beeldend vertellen, dat ze je meevoeren in hun verhalen. Dan word je ineens omgeven door bliksem, donder en hagelstenen – ook al zit je thuis op de bank. Jim Goodlett is zo iemand. Het oorspronkelijke plan was om hem te ontmoeten in zijn woonplaats Savannah, Georgia, en naast hem plaats te nemen in zijn tot rallyauto omgebouwde 911 SC uit 1978. Onze tickets lagen al klaar. En toen kwam het coronavirus.

Over op plan B: een videogesprek. Nou, lekker dan. Hoe kan iemand in vredesnaam zijn passie overbrengen in een gesprek via een laptop? Laat dat maar over aan Jim Goodlett. Zelfs virtueel straalt hij van oor tot oor – je zou haast de helderheid van je beeldscherm terugdraaien. Dan richt hij de camera van zijn computer trots naar de loopband onder zijn bureau. “Zo loop ik dagelijks tussen de 15 en 30 kilometer”, legt hij uit. “Op kantoor!”

“Ik ben geboren in 1962”, vertelt Jim. “Regelmatig ga ik karten, en race dan tegen mensen van half mijn leeftijd. Die zijn ongelofelijk fit. Mijn loopband helpt me om mijn conditie op peil te houden, zodat mijn lijf alle dwarskrachten kan verdragen wanneer ik driftend op volle snelheid een bocht neem. Dat heb ik geleerd tijdens een 10-uursrace op de kart. Ontzettend leuk!”

Goodlett heeft zichtbaar pret. Zijn anekdotes over alle avonturen op de kartbaan zijn onuitputtelijk, en als toehoorder zit je voortdurend midden in de actie. Jim omschrijft het in geuren en kleuren, raakt op dreef, en op een gegeven moment weet je niet meer wat je vraag was. Je kunt niet wachten op het volgende verhaal. Totdat hij zegt: “Kortom –“ en dan knoopt hij alle losse eindjes aan elkaar.

Het is heel eenvoudig om je het beeld te schetsen dat je naast Jim in de bijrijdersstoel zit. Zijn rijstijl moet net zo zijn als zijn verhalen: staccato, avontuurlijk en vol onverwachte wendingen. Het is net alsof je de luchtgekoelde boxermotor hoort grommen, en hoe de stenen en kluiten klei in de wielkuipen slaan. Op volle snelheid over een bospad, terwijl een haakse bocht nadert. Via de headset hoor je Jim schreeuwen: “Alles oké?” Vervolgens trapt hij het gaspedaal in en maakt hij een scherpe stuurbeweging, om de overdwars glijdende Porsche met afgepast tegenstuur onder controle te houden. De auto heeft een tractie waar je stil van wordt: de wielen graven zich diep in de ondergrond, de modder vliegt je om de oren en langzaam danst de Porsche weer in de goede richting. Goodlett grijns. Jij grijnst. Glijwaarts – zo doe je dat. Een rijstijl die “net op het randje” is. Op die manier heeft Jim vele duizenden kilometers door de Appalachen afgelegd, over wegen die nog nooit een vierkante decimeter asfalt hebben gezien.

Jims liefde voor Porsche ontstond zoals hij zijn anekdotes vertelt. Als momentopnamen, van auto’s op vol vermogen, die zich voor eeuwig in zijn geheugen hebben gebrand.

Momentopname nummer 1: de speelgoedauto’s die hij als kind over de armleuning van het bankstel en door borden en kopjes liet driften.

Momentopname nummer 2: samen met zijn vader naar races op tv kijken. Als 12-jarige jongen zag hij hoe de 911 RSR’s op het circuit tot het uiterste werden gedreven, en hoe ze bij een dreigend uitstapje naast de baan weer terug op het asfalt werden gezet.

Momentopname nummer 3: tijdschriften die verhaalden over de 911’s die een sensationele prestatie hadden geleverd tijdens de Safari Rally in 1978. Jaren later koopt Jim een 911 SC “met wat verbeterpunten” uit hetzelfde jaar. Inmiddels is deze auto omgebouwd tot replica van de Safari-911, met een rolkooi, zespunts gordels, een aangepast onderstel en een opgevoerde motor.

Momentopname nummer 4: Goodlett is net afgestudeerd, als hij samen met zijn vriendin op bezoek gaat bij een Porsche-dealer in Houston. Na een rondleiding mag hij een proefrit maken met een 930. De dealer heeft vast geweten dat de knaap zich deze auto nooit kon veroorloven, maar nam dat schijnbaar voor lief. Wat hij wel deed, is een vuurtje aanwakkeren dat nooit meer zal doven. Als Goodlett 50 is geworden, koopt hij een 930 Turbo uit 1984 – zijn eerste Porsche.

Een maand later komt Goodlett een replica van de Porsche 911 RSR op het spoor. Opnieuw grijpt hij zijn kans. Als drie jaar later de 911 SC aan de collectie wordt, bevestigt deze alle magische momentopnamen die jarenlang door Goodletts hoofd hebben gewaard. “Het is onvoorstelbaar”, zegt hij terwijl hij zich naar de camera buigt, “hoe rauw en explosief de 911 is. Hoe doordacht en subtiel. Een Porsche is een droom. Als je die droom eenmaal hebt waargemaakt, verbleekt al het andere.” De man uit Savannah geeft een knipoog. Hij knikt en hij lacht. Dan wordt het beeldscherm donker.