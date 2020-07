Audi maakt de weg vrij voor digitale OLED-verlichting

Audi Q5 eerste auto met digitale OLED-verlichting

Nieuwe technologie biedt tal van mogelijkheden in lichtdesign

Voordelen: zeer homogeen licht, grote efficiency, compact van formaat, extra veiligheid en mogelijkheden in personalisatie

De vernieuwde Audi Q5 is de eerste auto die digitale OLED-verlichting krijgt. Met Organic Light-Emitting Diodes (zogenaamde OLED’s) was Audi in 2016 al een pionier. Nu luidt de digitalisering ervan een nieuw tijdperk in verlichting in. Niet alleen verhoogt deze technologie de verkeersveiligheid; digitale OLED-verlichting maakt voor het eerst ook personalisatie van het achterlichtdesign mogelijk.

Waarom richt Audi zich op OLED-technologie?

Een OLED-lichtbron is een vlakstraler – dit in tegenstelling tot een puntbron zoals een LED. OLED’s stralen een extreem homogeen licht uit, met een zeer hoog contrast. Met OLED’s kan een lichtunit in segmenten worden verdeeld. Deze worden afzonderlijk van elkaar aangestuurd, zodat heel eenvoudig met de helderheid van het licht kan worden gespeeld. Reflectoren of optische vezels ontbreken. Een OLED-element is slecht 1 mm dik, terwijl conventionele LED-constructies 20 tot 30 millimeter ruimte nodig hebben. Wanneer een bepaalde homogeniteit van het licht is vereist, gebruiken OLED’s veel minder energie dan LED’s.

Welke mogelijkheden biedt Audi’s nieuwe digitale OLED-technologie?

Het grote aantal afzonderlijke OLED-segmenten kan willekeurig worden aangestuurd, met een continu variabele helderheid. In de achterlichten van de vernieuwde Audi Q5 worden drie groepen van zes segmenten toegepast – in totaal 18 segmenten per achterlicht. Dit geeft de designers veel meer speelruimte. Klanten die hun nieuwe Audi Q5 met digitale OLED-technologie bestellen, hebben keuze uit drie verschillende lichtsignaturen voor de achterlichten. In het ‘dynamic’-programma van het Audi drive select-systeem schakelen de achterlichten automatisch over naar een andere, extra signatuur. Digitale OLED-verlichting biedt verschillende mogelijkheden voor animatie van de coming-home en leaving-home verlichting. Dynamische richtingaanwijzers zijn eveneens geïntegreerd.

Wat is het verschil tussen digitale OLED’s en conventionele OLED’s?

De vernieuwde Audi Q5 is het eerste model met digitale OLED-achterlichten. Hierbij fungeert de behuizing van de lichtunit als ‘projectiescherm’, waarbij tal van nieuwe mogelijkheden op het gebied van lichtsignatuur, personalisatie, communicatie en veiligheid ontstaan.

Hoe profiteert de verkeersveiligheid van digitale OLED-verlichting?

De digitale OLED-achterlichten van de vernieuwde Audi Q5 zijn voorzien van nabijheidsdetectie. Als een verkeersdeelnemer de stilstaande Q5 van achteren nadert en de afstand bedraagt 2 meter of minder, dan lichten alle OLED-segmenten automatisch op. Zodra de Q5 weer in beweging komt, keert de oorspronkelijke lichtsignatuur terug. Dit is slechts een voorbeeld van de car-to-x communicatie die de Q5 met zijn directe omgeving heeft. Afhankelijk van de wetgeving, kunnen in de toekomst specifieke waarschuwingssignalen door de digitale OLED-achterlichten worden uitgebeeld. Net als bij de dynamische richtingaanwijzers werkte Audi bij de ontwikkeling van de verschillende lichtsignaturen van de digitale OLED-verlichting nauw samen met de autoriteiten.

Wat heeft de toekomst te bieden?

Door de achterlichten van meerdere digitale OLED-segmenten te voorzien, ontstaan nog meer mogelijkheden op het gebied van design en personalisatie. Bovendien kunnen meerdere signalen worden toegevoegd, om andere verkeersdeelnemers te waarschuwen voor bijvoorbeeld slipgevaar of plotselinge filevorming.

