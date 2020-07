Audi nummer 1 op het gebied van patenten voor elektro-aandrijving

Gemiddeld 3 patentaanvragen per dag in 2019

Centrale rol voor Technical Development in merkfilosofie

De afdeling Technical Development is het kloppend hart van Audi. Hier wordt de ‘Voorsprong door techniek’ merkfilosofie van Audi omgezet in realiteit, en bewaakt door een groot aantal patenten om die innovatiekracht te beschermen.

Precies 50 jaar geleden vestigde de afdeling Technical Development zich op de huidige locatie in Ingolstadt. Inmiddels werken er bijna 10.000 technici en ingenieurs op deze afdeling. Samen met circa 2.000 collega’s in Neckarsulm en de ontwikkelingsteams in Györ (Hongarije), Beijing (China) en San José Chiapa (Mexico) vormen zij de denktank van Audi. En met groot succes: het grote aantal patenten op naam van Audi is daarvan het bewijs.

Hoeveel patentaanvragen dient Audi jaarlijks in?

In 2019 heeft Audi meer dan 1.200 patenten aangevraagd… dat zijn er meer dan drie per dag. De laatste jaren is een duidelijke verschuiving zichtbaar in de thema’s waaraan deze patenten gelinkt zijn. Waren ze eerder vooral gericht op onderstel-, motor- en transmissietechniek, tegenwoordig vormen digitalisatie en elektromobiliteit de belangrijkste onderwerpen. In totaal heeft Audi wereldwijd zo’n 23.000 patenten op zijn naam staan.

Veel autoconcerns kopen de technologie voor hun elektrische auto’s in. Audi ontwikkelt de meeste technologie in eigen beheer. In Duitsland werden aan Audi in totaal 57 patenten verleend voor de plug-in hybridemodellen en de volledig elektrische Audi e-tron. Maar het merk heeft niet alleen een leidende positie op het gebied van patenten. In 2020 werd Audi in de categorie ‘Alternatieve aandrijving’ door het Center of Automotive Management (CAM) bekroond met de AutomotiveINNOVATIONS Award.

Voorbeelden van verleende patenten

Voor de Audi e-tron is een ‘voorspellende’ aansturing van de elektromotoren ontwikkeld. Dit systeem heeft een positieve invloed op zowel de rijdynamiek als het stroomverbruik. Een ander voorbeeld is de koeling van de rotor in de elektromotor. Daarbij komt de koelvloeistof tot in de kern van de rotor, met een grotere efficiency als gevolg. Een laatste voorbeeld is de methode waarmee piekbelastingen als gevolg van onbeheerste bewegingen met de rechtervoet bij acceleratie en vertragingen worden geabsorbeerd.

Technologische hoogtepunten uit Audi’s geschiedenis

quattro permanente vierwielaandrijving blijft een lichtend voorbeeld van Audi’s credo ‘Voorsprong door techniek’. Audi bracht met quattro niet alleen een revolutie teweeg in de auto-industrie, maar tevens in de autosport. Een andere innovatie van Audi die grote invloed heeft gehad op de ontwikkelingen in de auto-industrie, is het Audi Space Frame (ASF), een lichtgewicht zelfdragende carrosserie van aluminium die in 1993 voor de A8 werd geïntroduceerd.

Via de eerste editie van de nieuwe ‘Audi TechFocus’-nieuwsbrief biedt Audi een kijkje in de keuken van de Technical Development-afdeling, die verantwoordelijk is voor Audi’s gepatenteerde technologieën.