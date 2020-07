Nieuwe Porsche 911 Turbo: na 45 jaar nog steeds de benchmark

De Porsche 911 Turbo is al 45 jaar de belichaming van de high-performance sportwagen voor dagelijks gebruik. Na de introductie van de 911 Turbo S afgelopen maart brengt Porsche nu de nieuwe 911 Turbo Coupé en Cabriolet op de markt – nog krachtiger, sneller en individueler dan hun voorgangers.

Met 427 kW/580 pk – 30 kW/40 pk meer dan zijn voorganger – duiken beide modelvarianten onder de magische grens van drie seconden om de 100 km/u te bereiken. Ze hebben voor die sprint nu slechts 2,8 seconden nodig (0,2 seconde minder dan voorheen). De nieuwe Turbo-modellen leveren 750 Nm koppel (een plus van 40 Nm), maar nu zonder de overboost-functie die voorheen aan een maximum tijd was gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat tussensprints nog spontaner en zonder enige moeite geschieden. De acceleratie, het vermogen en het koppel van de nieuwe 911 Turbo zijn vergelijkbaar met die van de vorige generatie 911 Turbo S.

De nieuwe 911 Turbo is uitgerust met een Porsche Doppelkupplung-transmissie (PDK) met acht versnellingen, voorzien van een specifieke setup voor de Turbo. De acceleratiedrang houdt pas op bij 320 km/u. Voor het eerst zijn opties als een Sport Pakket of Lichtgewicht Pakket, sportonderstel en sportuitlaatsysteem beschikbaar voor de 911 Turbo. Klanten kunnen hiermee hun auto nog beter afstemmen naar hun eigen smaak.

Twee keer zo krachtig als het origineel

De 911 Turbo staat sinds 1975 synoniem voor luxe en prestaties. Bij elke generatie werd zijn reputatie als benchmark voor high-performance sportwagens voortgezet. De 911 Turbo combineert sportiviteit met dagelijks gebruiksgemak, emotie met betrouwbaarheid en dynamiek met efficiëntie. De nieuwste generatie is meer dan twee keer zo krachtig als de originele Turbo. Die leverde met zijn 3,0-liter zescilinder boxermotor met een enkele turbolader 260 pk op de achterwielen. Hoewel de 911 Turbo in de loop van de jaren sneller, groter en comfortabeler is geworden, zijn z’n basiskenmerken altijd gebleven.

De 580 pk sterke 3,8-liter zescilinder boxermotor van de nieuwe 911 Turbo heeft nu twee symmetrische turbo’s met variabele turbinegeometrie en elektrisch verstelbare wastegate-kleppen. Samen met de nieuw ontworpen inlaatluchtkoeling en het gebruik van piëzo-injectoren verbetert dit de reactietijd, de prestaties en het koppel van het blok. Het chassis en de carrosserie zijn in de breedte gegroeid. De Turbo stuurt nu nog nauwkeuriger dankzij een 42 mm grotere spoorbreedte en nieuwe 20 inch wielen met 255/35 banden op de vooras. De actieve vierwielaandrijving Porsche Traction Management (PTM) kan meer kracht op de voorwielen overbrengen, terwijl de tractie op de actief gestuurde achteras wordt vergroot door een met 10 mm toegenomen spoorbreedte en 315/30 banden op 21 inch wielen – één inch groter dan die op de vooras. Het verbeterde remsysteem met standaard rode remklauwen is nog krachtiger. De voorste gietijzeren schijven hebben nu een diameter van 408 mm (+28 mm) en zijn 36 mm dik (+2 mm). Op de achteras zijn 30 mm dikke schijven gemonteerd met een diameter van 380 mm.

Twee onderstel-setups

Voor het eerst levert Porsche een optioneel sportuitlaatsysteem op de 911 Turbo. Ook nieuw zijn de twee verschillende onderstelvarianten: het standaard Porsche Active Suspension Management-onderstel (PASM) en een aanzienlijk harder sportonderstel dat de Turbo 10 mm verlaagt en de wendbaarheid ten goede komt. De afstemming verhoogt de rijdynamiek en zorgt voor nog meer stabiliteit in snelle bochten, bijvoorbeeld op het circuit. Het Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), het onderstelregelsysteem dat overhellen tegengaat, en het keramische remsysteem Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) met geel gespoten vaste remklauwen met tien zuigers vooraan zorgen voor nog meer rijdynamiek en extra stabiliteit.

Ten opzichte van de vorige generatie heeft Porsche bij de nieuwe Turbo de wielkasten aanzienlijk verbreed: vóór met 45 mm tot 1.840 mm en achter met 20 mm tot 1,90 meter. Led-koplampen met Porsche Dynamic Light System (PDLS) Plus zijn standaard, net als de kenmerkende doorlopende lichtstrip met led-achterlichten. Een ander onderscheidend kenmerk van de nieuwe 911 Turbo is de verder ontwikkelde adaptieve aerodynamica met geregelde koelluchtkleppen aan de voorzijde, een grotere actieve voorspoiler en een duidelijk gegroeide variabele achterspoiler. De luchtinlaten op de achterste zijpanelen die zo kenmerkend zijn voor de 911 Turbo, zuigen nu lucht aan in plaats van koellucht zoals voorheen. De inlaatluchtkoelers zijn nu direct in de luchtstroom onder het achterdeksel geplaatst.

Met de twee nieuwe opties, het Lichtgewicht Pakket en het Sport Pakket, kunnen het uiterlijk en de prestaties verder worden aangescherpt. Het Lichtgewicht Pakket voor de Coupé verlaagt het voertuiggewicht met 30 kilo. Dit wordt onder meer bereikt door het gebruik van lichtgewicht kuipstoelen, het weglaten van de achterzittingen en minder isolatie. Het Sport Pakket omvat behalve het SportDesign Pakket voor de 911 Turbo ook extra zwarte accenten, carbondelen en Exclusive Design achterlichten.

Compleet in uitrusting

Het interieur van de nieuwe Turbo komt overeen met dat van de 911 Carrera-modellen met Porsche Advanced Cockpit. Het centraal geplaatste scherm van het Porsche Communication Management (PCM) is nu 10,9 inch groot en dankzij de nieuwe architectuur sneller en zonder afleiding te bedienen. De standaard uitrusting omvat onder meer elektrische 14-voudig verstelbare sportstoelen, het Sport Chrono Pakket, een GT-sportstuurwiel met schakelflippers en het BOSE Surround Sound System. Porsche biedt daarnaast talloze opties aan, zoals Porsche InnoDrive met adaptieve cruise control, Lane Assist inclusief verkeerstekenherkenning, een nachtzichtassistent en het Burmester High-End Surround Sound System.

De nieuwe 911 Turbo-modellen zijn vanaf nu te bestellen en worden eind oktober bij de Nederlandse Porsche Centra verwacht. De 911 Turbo Coupé heeft een consumentenadviesprijs van € 239.200, de 911 Turbo Cabriolet staat vanaf € 254.600 in de prijslijst.