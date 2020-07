Audi Q4 Sportback e-tron concept blikt vooruit op morgen

​​​​​​Coupé-uitvoering van Q4 e-tron concept: elegant en dynamisch

Actieradius van meer dan 500 kilometer mogelijk

Marktintroductie volgend jaar

Met de Q4 Sportback e-tron concept presenteert Audi de coupéversie van het Audi Q4 e-tron studiemodel. De twee compacte, elektrisch aangedreven SUV’s delen hun technische basis, maar hebben ieder een eigen karakter. Bovenal vormen ze een voorproefje van wat komen gaat: de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron verschijnen volgend jaar op de markt.

Kopers van een compacte elektrisch aangedreven SUV kunnen bij Audi binnenkort kiezen voor ruimte en veelzijdigheid of de sportieve elegantie van een coupé. De Q4 e-tron concept is 4,60 m lang en 1,60 m hoog. De nieuwe Q4 Sportback e-tron concept is 1 cm langer en lager. De breedte (1,90 m) van beide modellen is

Twee elektromotoren, electric quattro

De twee Audi Q4 concept-modellen delen ook hun technische basis. Zo hebben ze twee elektromotoren (225 kW systeemvermogen) en electric quattro vierwielaandrijving zonder mechanische verbinding tussen de voor- en achteras. Voor maximale efficiency wordt onder normale omstandigheden vooral de 150 kW sterke elektromotor achter gebruikt. Als de bestuurder meer vermogen vraagt of als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, komt de elektromotor vóór (75 kW) automatisch ook in actie. De acceleratie van 0-100 km/u duurt 6,3 seconden, de topsnelheid is begrensd op 180 km/u. De 82 kWh-batterij bevindt zich in de wagenbodem. Hij is goed voor een WLTP-actieradius van 450 kilometer* (ruim 500 kilometer* voor achterwielaangedreven versies). Met de maximale laadsnelheid (125 kW) is het accupakket in circa 30 minuten tot 80% te laden. De gunstige stroomlijn (C w 0,26), slimme recuperatiemogelijkheden en een innovatief warmtemanagement met warmtepomp dragen bij aan maximale efficiency.

Sportief en precies

De lage en centrale plaatsing van alle componenten van de aandrijflijn, waaronder het 510 kg wegende batterijsysteem, vormt in de Audi Q4 Sportback e-tron concept de basis voor een zeer sportief weggedrag. Ook de gewichtsverdeling (50/50 over de voor- en achteras) speelt hierbij een belangrijke rol. Vóór heeft de Q4 Sportback e-tron concept een McPherson-ophanging met adaptieve schokdempers en achter een multilink-as, eveneens met adaptieve dempers.

Design met familietrekjes

Door de aflopende daklijn en de schuingeplaatste D-stijlen die overgaan in een spoiler, lijkt de Q4 Sportback e-tron concept langer dan de Q4 e-tron concept. De sterke familieband wordt zichtbaar door onder meer de lichtstrip tussen achterlichtunits, de e-tron lichtsignatuur van de koplampen, het opvallende design van de diffuser achter (met verlicht e-tron-logo), het oer-quattro-design van de wielkasten en de 22 inch lichtmetalen velgen. Beide modellen hebben ook de typische e-tron-grille.

Ruimtelijk en praktisch

In zijn segment springt de Q4 Sportback e-tron concept er uit met een enorm ruimteaanbod. Dat komt door het ontbreken van de traditionele middentunnel en door de wielbasis van maar liefst 2,77 meter. Blikvangers in het interieur zijn de Audi virtual cockpit, het grote head-up display met augmented reality-functie en de vier individuele, met alcantara beklede sportstoelen. Het studiemodel biedt veel gebruiksgemak, bijvoorbeeld door de touch-functies op het stuur en het 12,3 inch touchscreen voor de bediening van het infotainmentsysteem. In een speciale opbergruimte in de middenconsole zijn smartphones ook draadloos op te laden. Heel duurzaam: de vloerbekleding is gemaakt van gerecyclede materialen.

Het voordeel van synergie

De Audi Q4 Sportback e-tron concept maakt gebruik van het MEB-platform, dat de Volkswagen Groep speciaal heeft ontwikkeld voor elektrisch aangedreven modellen. Flexibiliteit is de belangrijkste eigenschap: het platform is geschikt voor een groot aantal configuraties. Zo kan het gebruikt worden voor modellen met één of twee elektromotoren, accupakketten van verschillende grootte/capaciteit en afhankelijk van het model kunnen twee of vier wielen worden aangedreven. Zelfs de wielbasis is aan te passen aan individuele modellen. Bij dat alles is het MEB-platform ook geschikt voor vele carrosserievarianten. Met dit platform is alles in huis om een de doorbraak van elektrisch rijden mogelijk te maken.

Meer dan 20 elektrisch aangedreven Audi-modellen in 2025

De e-tron, die in september 2018 op de markt kwam, was de eerste volledig elektrisch aangedreven Audi. In het kader van het elektro-initiatief zijn er in 2025 meer dan twintig Audi-modellen met 100% elektrisch aandrijving beschikbaar. Daarbij verwacht Audi 40% van alle verkopen te realiseren met geëlektrificeerde modellen. Dan gaat het om SUV’s zoals de e-tron en e-tron Sportback, maar ook om klassieke Avant- en Sportback-modellen. Audi gaat elk marktsegment bedienen met elektrische auto’s – van de compacte tot en met de luxe-klasse.