Audi voorziet Bayern München van extra power

FC Bayern München maakt zich op voor de komst van de elektrische Audi’s e-tron voor de spelers en het management van de club. Karl-Heinz Rummenigge, Voorzitter van de Raad van Bestuur van FC Bayern München AG, Oliver Kahn, bestuurslid van de club, en Hildegard Wortmann, Audi AG bestuurslid voor Sales & Marketing, gaven recent gezamenlijk het groene licht voor de plaatsing van 38 laadpunten op het trainingscomplex van de club. Eind deze zomer – net vóór de start van het nieuwe Bundesliga-seizoen – moeten de laadpalen er staan. Vanaf dat moment rijden de spelers van Bayern München namelijk in hun nieuwe Audi’s e-tron, de eerste volledig elektrische SUV van het merk.

Dankzij de laadpalen kan het team de volledig elektrische Audi’s met een snelheid van maximaal 150 kilowatt opladen op de thuisbasis van FC Bayern aan de Säbener Strasse. Begin volgend jaar wil Audi tevens de Allianz Arena in München van laadpunten voorzien, zodat ook fans en bezoekers van het stadion er dan gebruik van kunnen maken.