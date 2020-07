Team GP Elite-coureur Lucas Groeneveld: “Verschillen in Porsche Mobil 1 Supercup nog kleiner”

Aanstaande zondag wordt op de Red Bull Ring in Oostenrijk de tweede wedstrijd van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup verreden. Net als de Formule 1 rijdt de snelste merkencup van Europa voor het tweede weekeinde op rij in Spielberg, waarbij opnieuw zes Nederlandse coureurs aan de start staan: de vijf rijders van het Nederlandse Team GP Elite – Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk, Larry ten Voorde en Max van Splunteren – en Jaap van Lagen, die voor het Zwitserse FACH Auto Tech rijdt. Lucas Groeneveld is met zijn 18 jaar de jongste van de Team GP Elite-coureurs: “Ik verwacht dat de verschillen komend weekeinde nog kleiner zullen zijn.”

Lucas Groeneveld behaalde in 2016 op 14-jarige leeftijd zijn racelicentie en deed zijn eerste ervaringen op in de races van de DRDO en het Winter Endurance Kampioenschap op Zandvoort. Vervolgens reed hij in de Renault Clio Cup Central Europe, de Porsche Sprint Challenge Middle East en de Porsche Carrera Cup Benelux, die hij als zesde in de eindstand afsloot. Dit jaar komt hij voor het eerst een volledig seizoen uit in de Porsche Mobil 1 Supercup. “Het is mooi om nu met Team GP Elite – waarvoor ik ook vorig jaar al uitkwam – het hele seizoen in de Supercup te kunnen rijden,” aldus Groeneveld.

“Je moet mentaal en lichamelijk echt fit zijn”

Met zijn verwachtingen is hij nog enigszins terughoudend: “Dat vind ik nog wat lastig om te zeggen. We hebben natuurlijk een heel compact seizoen met veel races in een heel kort tijdsbestek, vaak drie weekeinden achter elkaar. Je moet mentaal en lichamelijk echt fit zijn om het maximale eruit te halen. Het niveau van de competitie is erg hoog, maar je merkt ook dat sommige coureurs heel sterk zijn op één circuit en andere rijders juist weer op een ander circuit.” Zelf kijkt Groeneveld vooral uit naar het circuit van Monza, waar op 6 september de finale van het kampioenschap verreden wordt. “Ik heb er weliswaar nog nooit gereden, maar de hele omgeving daar, de historie en het circuit dat heel snel is… Ik ben benieuwd hoe hard het daar daadwerkelijk gaat, dat lijkt me echt super!”

Afgelopen weekeinde eindigde Groeneveld op de 16e plaats. “Het was niet helemaal zoals ik zelf verwacht had”, geeft hij toe. “In de vrije training liep het niet optimaal, waardoor ook de kwalificatie niet helemaal ging zoals ik gewild had. In de race had ik een heel goede start en kwam ik snel naar voren. Maar toen maakte ik een fout, waarbij ik met het linker achterwiel het grind raakte en vervolgens ver terugviel. Daarna heb ik wel weer wat plaatsen kunnen goedmaken, maar super was het niet.”

Race op zondag om 12.30 uur, live op Ziggo Sport en Eurosport

Nu volgt dus het tweede optreden van de Porsche Mobil 1 Supercup op de Red Bull Ring, waar vorige week in de kwalificatie al 16 rijders binnen een seconde zaten. “Ik verwacht dat de verschillen komend weekeinde nog kleiner zullen zijn”, zegt Groeneveld. “Iedereen weet nu wel hoe de auto afgesteld moet worden en waar je op moet letten. Dat maakt het nog competitiever.”

De tweede seizoensrace van de Porsche Mobil 1 Supercup start op zondag om 12.30 uur en is live te zien via Ziggo Sport en Eurosport. Zoals bij elke race vindt de voorbeschouwing met Robert Doornbos en Rob Kamhues weer plaats vanuit Move in Amsterdam, met deze keer Paul van Splunteren als tafelgast. Na zijn overwinning van vorige week start Jaxon Evans als leider in de tussenstand, waarin Team GP Elite-coureur Larry ten Voorde als vierde de beste Nederlander is.