Dubbel podium en puntenrecord voor Team Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke

Met de derde plaats in de acht ronden lange sprintrace en de tweede plaats in de hoofdwedstrijd over 15 ronden scoorde Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse Porsche24 driven by Redline, volop punten in de ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het digitale circuit van Silverstone. “Voor het kampioenschap zijn deze punten veel belangrijker dan een afzonderlijke raceoverwinning”, zei de coureur na afloop. Met zijn resultaten vestigde Benecke bovendien een nieuw record: als eerste rijder in de historie overschreed hij de grens van 11.000 iRating-punten op het simulatieplatform iRacing.

Nadat de vierde seizoensronde medio juni in Le Mans vanwege een technisch probleem ongeldig verklaard werd en de races daarna op de digitale Nürburgring-Nordschleife als gevolg van een probleem met de server van iRacing geen doorgang konden vinden, werd er met de twee wedstrijden op Silverstone voor het eerst in bijna twee maanden weer eens regulier geracet in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. De competitie wordt beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap op het platform iRacing.

Benecke vijfde op de grid, derde aan de finish in sprintrace

In de kwalificatie reed Max Benecke de vierde tijd, waarmee hij als vijfde vanaf de derde rij mocht starten, want in de startopstelling van de sprintrace vertrekken de acht snelste rijders uit de kwalificatie in omgekeerde volgorde. Opnieuw waren de verschillen uiterst klein: de rondetijden van de 31 snelste rijders in het veld van 35 deelnemers lagen binnen een seconde! Bij de start van de race nam de Fransman Jeremy Bouteloup vanaf de pole-position de leiding, terwijl Benecke in de eerste ronde al een plaats won en als vierde doorkwam.

Bouteloup hield vervolgens zonder problemen de leiding in handen en kon wat uitlopen omdat Patrik Holzmann op de tweede plaats zijn tempo niet kon volgen en de rijders achter zich ophield. In de vierde ronde passeerde de Spanjaard Alejandro Sánchez Holzmann bij het uitkomen van Club en in Sanchez’ kielzog schoof Benecke gelijk op naar de derde plaats. Zo bleef de volgorde ook tot aan het eind van de sprintrace, met winst voor Bouteloup, die voor het eerst in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup een overwinning behaalde. Sánchez eindigde als tweede, Benecke sloot de race als derde af.

Sterk gereden hoofdrace met tweede plaats voor Benecke

Als derde in de sprintrace startte Benecke voor de hoofdrace ook vanaf die positie, achter Bouteloup en Sánchez. De Fransman kwam matig weg en moest toezien hoe zowel Sánchez als Benecke hem passeerden en even later, nog steeds in de openingsronde, verloor Bouteloup nog een plek aan de Brit Sebastian Job. Voor Josh Rogers, die als leider in de tussenstand van het kampioenschap aan de beide races op Silverstone begonnen was, kende de race een dramatisch verloop: in de eerste ronde raakte hij bij Becketts van de baan en werd vervolgens door een andere rijder geraakt, waardoor hij terugviel tot de 29e positie.

Vooraan reed Sánchez relatief probleemloos zijn ronden, terwijl Benecke op de tweede plaats op zijn beurt concurrent Job achter zich wist te houden. Af en toe zocht Job naar een mogelijkheid om Benecke aan te vallen, maar zonder resultaat, net als dat Benecke niet echt een bedreiging vormde voor Sánchez. Zo kwam het trio na 15 ronden dan ook over de eindstreep: Sánchez behaalde zijn eerste overwinning in de serie en werd daarmee de vijfde verschillende racewinnaar van dit seizoen. Benecke eindigde als tweede en Job werd als derde geklasseerd, waarmee de Brit de leiding in de tussenstand van het kampioenschap overneemt.

Benecke: “Heel tevreden met dit resultaat”

Coureur Max Benecke van Porsche24 driven by Redline zei na afloop: “Ik ben heel tevreden met dit resultaat. Op Silverstone is het vaak lastig om in te halen. Er is wel een lang recht stuk, maar daar moet de rijder voor je een fout maken en als dat niet gebeurt, dan kun je in de ‘dirty air’ vanuit de slipstream doorgaans weinig uitrichten. Het is vaak een kwestie van afwachten. Alejandro (Sánchez, red.) heeft geen fouten gemaakt en daarmee verdiend gewonnen, maar ik ben heel blij met de punten die ik vandaag heb gescoord. Voor het kampioenschap zijn deze punten veel belangrijker dan een afzonderlijke raceoverwinning.”

Met het bereiken van de iRating van 11.000 vestigde Benecke tevens een nieuw record op het populaire simulatieplatform. Geen enkele andere rijder in een van de drie categorieën oval, dirt en road racing behaalde tot dusver zo’n aantal. Eerder was Benecke ook al de enige rijder die de grens van 10.000 overschreed. “Toen ik de 10.000 bereikt had, dacht ik ‘hiermee is het klaar’, maar dat ik nu 11.000 bereikt heb, is natuurlijk wel heel bijzonder”, aldus de Duitser. De volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup wordt verreden op 1 augustus, dan op de digitale Michelin Raceway Road Atlanta in de Verenigde Staten.