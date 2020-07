Kooivechter

In 1968 verschenen drie auto’s aan de start van de London-Sydney Marathon die waren uitgevoerd met een compleet stalen harnas. Dit moest de inzittenden beschermen tegen de reusachtige kangoeroes waarover werd gefluisterd. De leidende auto van deze drie historische Porsches is onlangs gerestaureerd.

Waarschijnlijk hebben de architecten van het controversiële Centre Pompidou in Parijs zich door andere zaken laten inspireren dan door een auto. Toch zijn er wel degelijk overeenkomsten te vinden tussen de iconische bibliotheek met zijn uitwendige buizenstelsel en de drie Porsche 911’s die door de competitie-afdeling zijn gebouwd voor de 16.694 kilometer lange London-Sydney Marathon.

De uitwendige kooiconstructie van de drie rally-Porsches had echter een meer pragmatische dan artistieke achtergrond. De deelnemers aan de London-Sydney Marathon in 1968 hadden geen idee wat ze te wachten stond. Eén van de grootste gevaren waren wilde dieren. Tijdens een verkenning door Australië, reed de Poolse rallyheld Sobiesław Zasada zijn huur-Kever total loss na een aanrijding met een rode reuzenkangoeroe. Reden genoeg om de drie privé ingeschreven Marathon-911’s te voorzien van een stevige anti-kangoeroekooiconstructie.

Voordeel van het buizenstelsel was dat er gemakkelijk vier reservewielen met snelsluitingen op het dak van de auto’s gelegd konden worden. Aan de achterzijde was bovendien ruimte voor een 200-liter benzinetank en het oliereservoir van de dry-sump smering. Als de auto’s diep water moesten doorkruizen, konden hun uitlaten met flexibele buizen aan het frame worden gekoppeld, om te voorkomen dat de motor water aanzoog. Alle drie de 911’s hadden een survivalkit, bestaande uit een ijzerzaag, een bijl en een lier die vanaf de naaf van een achterwiel werd aangedreven. Op de neus van de auto’s werden vier luchthoorns gemonteerd, waarmee al te nieuwsgierig publiek werd weggejaagd. Het verhaal gaat dat er in de hoofdsteun van de bijrijdersstoel in Zasada’s 911 zelfs een pistool was ingebouwd.

Alle drie de 911’s werden aangedreven door een luchtgekoelde zescilinder boxermotor met een inhoud van twee liter. Om de schrale Aziatische benzine te kunnen verwerken, was de compressieverhouding echter teruggeschroefd naar 8,6 : 1. Daarmee haalde de motor een vermogen van 163 pk. Een close-ratio vijfbak en een sperdifferentieel completeerden de modificaties voor de Marathon.

De zware kooiconstructie is nooit in de praktijk getest, maar ondanks het extra gewicht dat de 911’s mee moesten torsen was Zasada lange tijd een serieuze kandidaat voor de zege. Uiteindelijk kwam hij in Sydney op een eerbiedwaardige vierde plaats over de finish. Na de Marathon werden twee auto’s in Australië ingezet voor rally’s en de lokale rallycross. Zasada’s 911 werd jarenlang ‘vermist’, totdat de auto werd ontdekt in een zeecontainer in Adelaide.

In de tijd dat de prijzen van klassieke race- en rally-Porsches de pan uit rezen, nam de in Melbourne gevestigde restaurateur Jason Carroll de auto onder zijn hoede. “Tijdens het transport van de Marathon-911 naar Melbourne, heeft de auto veel schade opgelopen,” legt Carroll uit. “In de container stonden verschillende dossierkasten, maar die waren niet vastgezet …” Bij demontage bleek de auto behoorlijk compleet. “Onderdelen die speciaal voor de Marathon waren gemaakt waren niet zoek geraakt, en ook het onderblok van de motor was origineel.”

Met het respect dat een historische, door Porsche geprepareerde rallyauto verdient, voltooide Carroll de restauratie van de carrosserie. Daarbij liet hij de tijdens de Marathon beschadigde luchthoorns, kentekenplaten en kunststof beschermkappen op de schijnwerpers intact. “Deze auto maakt deel uit van een rijke geschiedenis,” vertelt Carroll. Dat is ook precies de reden, dat de unieke kangoeroekooi weer in volle glorie terug op de auto is gezet. Carroll, die nu twee van de drie Marathon-Porsches heeft gerestaureerd, is zeer tevreden met het resultaat. “De auto’s hebben een historisch uniek evenement overleefd,” legt hij uit. “Het is voor mij een groot voorrecht om een bijdrage te hebben geleverd aan het behoud van deze belangrijke auto’s uit Porsche’s rijke race- en rallygeschiedenis.”

