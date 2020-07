De mannen van de TheStraightPipes testen de nieuwe Porsche Macan Turbo met 324 kW/440 pk sterke 2,9-liter V6 bi-turbomotor: “Deze auto voelt beter dan elke andere SUV die we hebben gereden, en de bouwkwaliteit van de Macan Turbo is veel beter dan de concurrentie. Dit is de perfecte SUV voor heel veel mensen.”

Via: Porsche Nederland en TheStraightPipes.