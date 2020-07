Nieuwe Audi A3 Limousine: next level in design en technologie

Krachtige en sportieve looks met coupé-daklijn

Digitaal en connected voor nog meer comfort en gebruiksgemak

Aantrekkelijke Business edition met complete uitrusting

De Audi A3 Limousine groeit door naar het volgende level. Met zijn vooruitstrevende design, inclusief coupé-achtige daklijn oogt hij dynamischer dan ooit en daarbij biedt hij meer binnenruimte. De A3 Limousine is bovendien voorzien van de nieuwste technologieën op het gebied van infotainment, connectiviteit en assistentiesystemen.

De nieuwe Audi A3 Limousine oogt nog sportiever dan zijn voorganger. In het front zijn de brede Singleframe-grille, de vlakke LED-koplampunits (Matrix LED-koplampen optioneel) en de grote luchtinlaten beeldbepalend. En profiel valt vooral de coupé-achtige daklijn op. Deze loopt visueel door tot de fraai in de achterklep geïntegreerde spoiler. De naar binnen toe neigende flanklijnen accentueren de wielkasten nog eens extra. Blikvangers achter zijn de luchtopeningen onderin de bumper en de diffuser met geïntegreerde vlakke uitlaatopeningen. Met een C w -waarde van 0,25 is de A3 Limousine zeer gestroomlijnd.

Groeistuipen

De nieuwe A3 Limousine is met een lengte van 4,50 meter precies 4 cm langer dan zijn voorganger. Hij is 1,82 meter breed (+2 cm) en 1,43 meter hoog (+1 cm). De forse wielbasis van 2,64 meter zorgt voor een ruim interieur. De kofferbak heeft een inhoud van 425 liter. Door de achterbank neer te klappen (60/40), is dat verder te vergroten. Een achterklep die automatisch opent na een voetbeweging onder de bumper is optioneel.

Digitaal

De nieuwe Audi A3 Limousine heeft een digitaal instrumentenpaneel en een centraal geplaatst 10,1 inch touchdisplay. Deze laatste herkent met de hand geschreven letters, is ook te bedienen met de stem en geeft akoestische feedback. Het instrumentenpaneel is te bedienen via het multifunctionele stuur. De Audi virtual cockpit plus (12,3 inch) en een head-up display. zijn optioneel.

Infotainment: de volgende generatie

In de nieuwe A3 Limousine introduceert Audi een infotainmentsysteem van de nieuwste generatie. Alle connectiviteits- en telefoonfuncties profiteren van LTE Advanced-snelheid. Een Wifi-hotspot is inbegrepen. Het systeem maakt het mogelijk om tot wel zes profielen met persoonlijke voorkeuren op te slaan (veel gekozen bestemmingen, climate control, zitpositie etc.). DAB+ radio is standaard.

Ook het navigatiesysteem profiteert volop van connectiviteit. Zo neemt het voorspellingen over de ontwikkeling van de verkeerssituatie in de routegeleiding mee en het kan gebruik maken van highres satellietbeelden van Google Earth. Online verkeersinformatie met weergave van de drukte per rijbaan en Alexa, de stemassistent van Amazon, zijn in de toekomst ook beschikbaar.

De car-to-X-diensten van de A3 Limousine helpen in bepaalde steden bij het vinden van een vrije parkeerplaats. Door communicatie met verkeerslichten maken ze het tevens mogelijk om zonder onderbreking mee te liften op een groene golf. Via de My Audi app zijn smartphones te koppelen en is er toegang tot Apple CarPlay en Android Auto. Ook verbinding via de Audi Phone box is mogelijk. In deze box wordt de smartphone bovendien draadloos opgeladen. Met Audi connect key kunnen Android-telefoons fungeren als digitale autosleutel.

Dynamiek op maat

De dynamiek van de A3 Limousine begint met een hoogwaardig onderstel. Modellen met een vermogen vanaf 110 kW/150 pk beschikken over een multilink-achteras. In combinatie met Audi drive select is adaptieve dempercontrole leverbaar. Dit verlaagt het onderstel met 10 mm en iedere schokdemper past de dempingskracht op elk moment automatisch aan op basis van de gekozen rijmodus en de weg-, en rij-omstandigheden. Het met 15 mm verlaagde sportonderstel (standaard bij S line exterieur-uitvoering) legt de nadruk op dynamiek.

Veiligheid voor iedereen

Voor de veiligheid is de A3 Limousine standaard voorzien van lane departure warning en Audi pre sense front, dat ongevallen helpt voorkomen. Optioneel leverbaar zijn lane change- en exit-waarschuwingen en de crosstraffic- en parkeerassistentiesystemen. De Adaptive cruise assist (optie) zorgt ervoor dat de A3 Limousine automatisch een veilige afstand tot voorliggers aanhoudt en daarbij tussen de wegmarkeringen blijft.

Het gamma

Bij de marktintroductie is de A3 limousine er direct als 35 TFSI (110 kW/150 pk) met zeventraps automatische S tronic-transmissie. Voor maximale efficiency maakt de 1.5 TFSI gebruik van cilinderuitschakeling (CoD) en 48V mild hybrid-technologie. Ook de A3 Limousine 35 TDI (110 kW/150 pk) met de S tronic-transmissie is direct leverbaar. Het gamma wordt snel uitgebreid met de A3 Limousine 30 TDI (85 kW/115 pk) en 30 TFSI (81 kW/110 pk). Beide modellen hebben een handgeschakelde versnellingsbak. Hierna volgen nog meer motor/transmissievarianten en modellen met quattro vierwielaandrijving.

In Nederland is de A3 Limousine om te beginnen leverbaar in Pro Line uitvoering. Daarnaast is er de A3 Limousine Business edition, die standaard extra beschikt over onder meer het advanced exterieur, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, de Audi virtual cockpit, de Audi smartphone interface, aluminium raamlijsten, Full LED koplampen, LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en 17 inch lichtmetalen velgen.

De Audi A3 Limousine 30 TFSI is in Pro Line- en Business edition-uitvoering leverbaar vanaf € 34.900* en A3 Limousine 35 TFSI S tronic vanaf € 38.450*. De A3 Limousine 35 TDI S tronic Pro Line en Business edition zijn er vanaf € 44.910*. De complete prijslijst is hier te vinden.

