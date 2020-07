Audi maakt auto’s onderdeel van elektriciteitsnet met bidirectional charging

Elektrische auto’s kunnen belangrijke rol spelen in energietransitie

Audi e-tron voorziet huishoudens van energie

Meer stabiliteit voor het elektriciteitsnet, kostenefficiënt en CO 2 -neutraal

Samen met de Hager Group onderzoekt Audi de mogelijkheid om elektrische auto’s te integreren in het elektriciteitsnet. De focus ligt daarbij op ‘bidirectional charging’, oftewel twee-richtingladen. Dat betekent dat auto’s elektriciteit uit het net kunnen ontvangen om op te laden, maar die energie vervolgens ook terug kunnen ‘geven’ aan het huis waar ze worden geladen. De voordelen hiervan: een stabieler elektriciteitsnet, lagere energiekosten en een belangrijke bijdrage aan het beschermen van het milieu.

E worden steeds meer elektrische auto’s verkocht. Daarmee neemt ook het aantal mobiele opslagpunten voor energie toe. Elke elektrisch aangedreven auto heeft immers een ruim bemeten accupakket. Het idee van Audi en Hager is als volgt: als de gebruiker van een Audi e-tron thuis beschikt over zonnepanelen, is het mogelijk om het accupakket van de auto met de zelf opgewekte (groene) stroom te laden, als deze op dat moment niet wordt gebruikt. Op momenten dat de zon niet schijnt, kan deze stroom worden ingezet voor de energievoorziening van het huis. Om een idee te geven: een volledig geladen Audi e-tron accu kan een gezinshuishouden een week lang van energie voorzien. Dit principe staat bekend als ‘bidirectional charging’ of V2H (Vehicle to Home).

Energievoorziening ook bij eventuele netstoringen

Door de toename van het aantal zonnepanelen (en windmolens) kan op zonnige dagen of dagen waarop het waait zoveel energie opgewekt worden, dat het elektriciteitsnet dit niet kan verwerken. De accu’s van elektrische auto’s en eventuele ‘stand alone’ accu’s kunnen dan als energieopslag fungeren. Zo wordt het elektriciteitsnet ontlast én het betekent dat zelfs bij netstoringen elektriciteit beschikbaar is (stand-alone operation). Audi heeft dit in de praktijk getest met een e-tron met nieuwe laadtechnologie die bijna gereed is voor productie, een DC-wallbox met een laadcapaciteit van maximaal 12 kW en een thuisaccu met een opslagcapaciteit van 9 kWh.

Extra slimme mogelijkheden

Door de combinatie van zonnepanelen en bidirectional charging zijn auto(accu’s) zeer voordelig en CO 2 -neutraal te laden. De slimme software van het laadsysteem geeft daarbij voorrang aan het gebruik van huishoudelijke apparaten. Het energie-overschot wordt gebruikt om de autoaccu te laden. Zelfs als er geen gebruik wordt gemaakt van eigen zonne-energie, zijn er interessante mogelijkheden. Als een klant variabele energietarieven heeft, kan de auto bijvoorbeeld energie voor thuisgebruik leveren op momenten dat de energieprijs hoog is. Het laden van de accu kan dan weer plaatsvinden tegen daltarieven, bijvoorbeeld ‘s nachts.

Gebruiksgemak als topprioriteit