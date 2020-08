Porsche TAG Heuer Esports Supercup: van de vlaktes van Silverstone naar de heuvels van Georgia

Het contrast had nauwelijks groter kunnen zijn: na de vlaktes van Silverstone, het circuit op het voormalige militaire vliegveld in het Britse graafschap Northamptonshire, wordt nu de volgende wedstrijden van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verreden op de digitale versie van Michelin Raceway Road Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia. Het karakteristieke circuit volgt het verloop van het landschap en kent daardoor heel wat hoogteverschillen. Het vinden van de juiste virtuele afstelling is daarmee de volgende uitdaging voor Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse Porsche24 driven by Redline, momenteel tweede in de tussenstand.

Road Atlanta, gelegen in de bossen tussen Braselton en Winder op een uur rijden ten noordoosten van de stad Atlanta, is een van de klassieke Amerikaanse ‘road racing circuits’ en staat met zijn karakteristieke verloop over de heuvels in schril contrast met de in de VS eveneens zeer populaire ‘ovals’, maar dus ook met een vlak circuit als Silverstone, waar het meest recente evenement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verreden werd.

Ingewikkeld proces bij de voorbereiding

Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline, verklaart: “Waar Silverstone een vloeiend verlopend circuit zonder al teveel oneffenheden is, is Road Atlanta juist een hobbelig parcours met veel kerbstones, de verhoogde randen ter afgrenzing van de baan. Bij het vinden van de juiste afstelling is het accepteren van de kerbstones, dus hoe de auto reageert als je over de kerbstones rijdt, een van de voornaamste factoren. Dit is een ingewikkeld proces bij de voorbereiding, maar onze mannen zijn erg gemotiveerd!”

Dat geldt ook voor coureur Max Benecke, die tijdens het vorige evenement als derde in de sprintrace en tweede in de hoofdwedstrijd opnieuw tweemaal op het podium eindigde. Benecke staat nu tweede in de tussenstand van het kampioenschap. “Natuurlijk ligt de focus op het winnen van de titel”, benadrukt Atze Kerkhof. “Met zijn huidige positie draait het er des te meer om, dat hij uit de problemen kan blijven en elke kans kan aangrijpen om punten in te lopen op Sebastian Job, zijn voornaamste opponent.”

Succesvol terrein voor Porsche

In de loop der jaren vierde Porsche op het fysieke circuit van Road Atlanta vele successen. In 1970 won de Brit Tony Dean er met een 908/3 de race voor de Noord-Amerikaanse CanAm-serie, in 1972 en 1973 won George Follmer er de CanAm-races met de spectaculaire 917/10. Ook de jaarlijkse sportwagenrace ‘Grand Prix of Atlanta’ leverde vele Porsche-overwinningen op, ondermeer met legendarische raceauto’s als de Carrera RSR, de 935 en de 962. Sinds 1998 is er de jaarlijkse tien-uursrace ‘Petit Le Mans’, waarin het Porsche-fabrieksteam in 2015 voor een enorme sensatie zorgde door met de 911 RSR in de stromende regen zelfs de veel krachtiger prototypes achter zich te laten en zo de algehele overwinning op te eisen. Vorig jaar verschenen de beide fabrieks-911 RSR’s tijdens ‘Petit Le Mans’ in de kleuren van Coca-Cola aan de start en wonnen alle kampioenstitels in de GTLM-klasse van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Nu echter is alle aandacht gericht op de virtuele races op het circuit van Road Atlanta voor de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Zoals altijd staan er een sprintrace van een kwartier en een hoofdwedstrijd van een half uur op het programma. De races zijn live te volgen via de kanalen van Porsche Motorsport op Youtube en Twitch.

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup zaterdag 1 augustus (alle tijden Nederlandse tijd):

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

1 augustus 2020 Michelin Raceway Road Atlanta Verenigde Staten

15 augustus 2020 Brands Hatch Circuit Groot-Brittannië

29 augustus 2020 Circuit de Spa-Francorchamps België

5 september Nürburgring-Nordschleife Duitsland

26 september 2020 Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

10 oktober 2020 Autodromo Nazionale Monza Italië

(onder voorbehoud van wijzigingen)