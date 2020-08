Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke houdt schade beperkt in lastige races

Na optredens op diverse virtuele circuits in Europa werden er ditmaal twee races in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup verreden op de digitale versie van een circuit in de Verenigde Staten, de Michelin Raceway Road Atlanta. Voor Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse Porsche24 driven by Redline, was het doel om de schade zo beperkt mogelijk te houden, nadat hij in de kwalificatie achterin het veld eindigde. Uiteindelijk wist Benecke met name tijdens de hoofdrace met veel spannende inhaalacties nog flink terrein goed te maken, zodat hij de wedstrijd als zesde wist af te sluiten.

Van tevoren was al duidelijk dat het circuit van Road Atlanta met zijn hoge kerbstones, de stenen afgrenzing van de baan, op geen enkele manier lijkt op de relatief gladde Europese banen waarop doorgaans gereden wordt. “Die kerbstones maken het circuit echt heel lastig om te rijden, daar zijn we heel lang en intensief mee bezig geweest om daarvoor de juiste afstelling te vinden”, legde Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline uit. “Het luistert heel nauw hoe de auto over zo’n kerbstone rijdt en er weer af stuitert, welk effect dat op de dempers heeft. Dan is de kans 50-50 of je in de kwalificatie wel of geen goed rondje voor elkaar krijgt, en dat is natuurlijk cruciaal voor je startpositie.” Dat bleek ook voor Max Benecke, die in de kwalificatie niet verder kwam dan de 28e tijd. “Dan weet je eigenlijk al dat je geen rol speelt in de strijd om de ereplaatsen”, aldus Kerkhof.

In de sprintrace van een kwartier wist Benecke niettemin de nodige plaatsen goed te maken en kwam als 16e over de eindstreep en scoorde daarmee in ieder geval nog vijf punten. De Spanjaard Alejandro Sánchez won de race, voor de Australiër Joshua Anderson en de Brit Sebastian Job. In de hoofdrace mocht Benecke vanaf de 16e plaats vertrekken en opnieuw toonde hij zijn kwaliteiten door met spannende acties de ene na de andere positie goed te maken. Zo werkte hij zich op door het veld en sloot de race uiteindelijk als zesde af. Rogers behaalde zijn eerste overwinning van het seizoen, voor Job, die daarmee zijn voorsprong als leider in de tussenstand van het kampioenschap vergrootte. Sánchez werd als derde geklasseerd.

“Er was duidelijk niets mis met de snelheid”, stelde Atze Kerkhof vast over de prestaties van zijn pupil. “Met het oog op het kampioenschap is het natuurlijk wel wat zuur dat uitgerekend rijders als Job, Rogers en Sánchez, die Max’ grootste concurrenten zijn, vandaag wel veel punten scoorden, maar Max heeft in de races zeker het maximale eruit gehaald wat vanaf die startpositie mogelijk was. Het is heel knap van hem dat hij op zo’n circuit met zoveel inhaalacties de hele tijd uit de problemen heeft weten te blijven, en dat op een baan waar het normaal moeilijk inhalen is. We kijken nu weer vooruit en gaan vol goede moed verder met de voorbereidingen op de volgende races!”