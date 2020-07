De Koreaan Jung Kyu Young is onlosmakelijk verbonden met de iconische cijfers 911. Van zijn dochter die om precies 11 minuten over 9 werd geboren tot zijn prijswinnende 930 Turbo S flatnose. “De Porsche 911 is een racelegende die wij allemaal in ons dagelijks leven mogen ervaren.”

Bron: Porsche