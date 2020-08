Actieve rolstabilisatie: razendsnel schakelen tussen comfort en dynamiek

Leverbaar op de Audi’s Q7, SQ7, SQ8 en RS Q8

Actieve rolstabilisatie reduceert het overhellen in bochten

40 procent van alle kopers kiest voor deze optie

Recordronde RS Q8 op Nürburgring onderstreept dynamische kwaliteiten

Hoe combineer je het optimale veercomfort van een grote SUV met dynamiek en een minimum aan rolbewegingen? Audi heeft de oplossing: actieve rolstabilisatie.

Voor welke uitdagingen staan Audi’s onderstelexperts bij de ontwikkeling van een grote SUV?

Als gevolg van hun vormgeving en formaat hebben SUV’s een grotere massa en een hoger zwaartepunt dan conventionele auto’s. Zodoende heeft de carrosserie van een SUV sterker de neiging om in een bocht over te hellen.

Hoe kunnen de bewegingen van de carrosserie worden geëlimineerd?

Met een stabilisatorstang op de voor- en achteras worden de rolbewegingen van de carrosserie beperkt. Nadeel van de conventionele stabilisatorstang is dat het veercomfort in rechte lijn ook (negatief) wordt beïnvloed. Dit heeft Audi opgelost met actieve rolstabilisatie.

Hoe werkt actieve rolstabilisatie?

In tegenstelling tot een conventionele stabilisatorstang, kan de elektromechanische rolstabilisatie van Audi actief worden afgestemd op de actuele rijomstandigheden. Per as worden twee korte stabilisatorstangen door een elektromotor verdraaid. De stabilisatorstangen kunnen in tegengestelde richting van elkaar roteren, en zo de kracht genereren die nodig is om de rolbeweging van de carrosserie te elimineren, tot een maximum van 1200 Nm. De juiste mate van stabilisatie wordt in slechts enkele milliseconden berekend op basis van onder meer de snelheid, de rijhoogte, de rolbeweging van de carrosserie, het in- en uitveren van de wielen, de frictiegraad van het wegdek en eventueel optredend onder- of overstuur.

Is een elektromechanische oplossing ‘Voorsprong door techniek’?

De actieve rolstabilisatie is gekoppeld aan het 48-volt boordsysteem. In slechts enkele milliseconden wordt de mate van stabilisatie afgestemd op de rijomstandigheden. Elektromechanische rolstabilisatie is onderhoudsvrij. De elektromotoren op de voor- en achteras regenereren bovendien de energie die vrijkomt bij het in- en uitveren van de wielen. Deze energie wordt opgeslagen in de lithium-ion batterij van het boordsysteem.

Wat merkt de bestuurder van elektromechanische rolstabilisatie?

Als de carrosserie in de bocht minder sterk overhelt, krijgt de bestuurder een beter contactgevoel met de auto. Op een slecht wegdek worden de carrosseriebewegingen gereduceerd, waardoor het comfort toeneemt, terwijl de auto bij hoge bochtsnelheden stabiel en veilig aanvoelt. Met Audi drive select kan worden gekozen uit verschillende rijprogramma’s. In elk programma is de mate van rolstabilisatie anders. Audi heeft voor een setup gekozen waarbij de actieve rolstabilisatie de mate van overhellen niet volledig neutraliseert. Op die manier blijft een authentiek rijgevoel behouden.

Wat heeft Audi met actieve rolstabilisatie weten te bereiken?

Als onderdeel van het ontwikkelingsprogramma van de Audi RS Q8 reed race- en testcoureur Frank Stippler een nieuw ronderecord voor productie-SUV’s op de Nürburgring. Hij legde het 20,832 kilometer lange circuit in de Duitse Eifel af in een tijd van slechts 7:42 minuten. De actieve rolstabilisatie wordt geleverd op de Audi’s Q7, SQ7, SQ8 en RS Q8. Zo’n veertig procent van alle kopers kiest voor actieve rolstabilisatie.