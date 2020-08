Nieuwe Panamera rijdt ronderecord op de Nürburgring Nordschleife aan flarden

Nog voor de wereldpremière van de nieuwe Panamera heeft Porsche zijn prestatiepotentieel al aangetoond. Testrijder Lars Kern legde op de legendarische Nürburgring-Nordschleife in een licht gecamoufleerde productieauto de volledige ronde van 20.832 kilometer af in exact 7:29.81 minuten. In de officiële ranglijst van de Nürburgring GmbH die een notaris heeft bekrachtigd staat de Panamera nu fier bovenaan met een nieuw record in de categorie ‘executive cars’.

“De verbeteringen aan het chassis en de aandrijflijn van de nieuwe Panamera waren goed merkbaar tijdens deze ronde op het meest veeleisende racecircuit ter wereld,” aldus Kern. “De nieuwe afstelling van de elektromechanische rolstabilisatie gaf de Panamera ondanks het beruchte hobbelige wegdek een ongelooflijke stabiliteit, vooral op uitdagende gedeeltes als Hatzenbach, Bergwerk en Kesselchen. Bij Schwedenkreuz speelden de verbeterde laterale dynamiek en het verhoogde gripniveau van de nieuwe Michelin sportbanden een belangrijke rol. Hier bereikte ik bochtsnelheden die ik met een Panamera nooit voor mogelijk had gehouden.”

Bereik tussen comfort en sportiviteit verder vergroot

“De Panamera is altijd al een exclusieve reiswagen geweest, maar tegelijk ook een echte sportwagen. Met het nieuwe model hebben we dit bereik weer uitgebreid,” zegt Thomas Friemuth, Vice President Product Line Panamera. “Naast het toegenomen motorvermogen zijn de stabiliteit in bochten, het geluidsniveau en de stuurprecisie verder verbeterd. Dit heeft een positief effect op het dagelijkse comfort, maar ook op de prestaties. De recordtijd ondersteunt dit op indrukwekkende wijze.”

Bij een buitentemperatuur van 22 graden Celsius en een asfalttemperatuur van 34 graden startte Lars Kern (32) 24 juli om 13:49 uur z’nrecordronde over de Nürburgring-Nordschleife. Hij kwam 7:29,81 minuten later al over de finishlijn. De recordbrekende Panamera was uitgerust met een racestoel en een rolkooi voor de veiligheid van Kern. Een notaris bevestigde de serieproductiestatus van de vierdeurs sedandie eind augustus zijn wereldpremière beleeft. De auto was bij de recordpoging nog gecamoufleerd. De Michelin Pilot Sport Cup 2-sportbanddie speciaal voor de nieuwe Panamera is ontwikkeld en gebruikt is tijdens de recordpoging, is na de marktintroductie optioneel verkrijgbaar.

Zo’n dertien seconden sneller dan zijn voorganger

De recordtijd onderstreept de uitgebreide doorontwikkeling van de tweede Panamera-generatie. Lars Kern had in 2016 het Eifel-parcours al in 7:38,46 minuten gerond in een Panamera Turbo met 550 pk. Hij behaalde deze tijd over de toen gebruikelijke afstand voor ronderecordpogingen van 20,6 kilometer, dus zonder het ongeveer 200 meter lange circuitgedeelte voor tribune nummer 13 (T13). In overeenstemming met de nieuwe statuten van Nürburgring GmbH is de rondetijd nu gemeten over de volledige Nordschleife-afstand van 20.832 kilometer. Ter vergelijking: Lars Kern en de Panamera hadden de 20,6 kilometer nu al na 7:25,04 minuten achter zich gelaten. De recordbrekende auto-coureurcombinatie was daarmee zo’n 13 seconden sneller dan vier jaar geleden.