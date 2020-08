Porsche Taycan: nog snellere acceleratie, nog meer laadgemak

Porsche voert vanaf het nieuwe modeljaar in oktober tal van innovaties door voor de Taycan. De nieuwe Plug & Charge-functie maakt gemakkelijk opladen en betalen mogelijk zonder kaart of app. Zodra de laadkabel is aangesloten, communiceert de Taycan versleuteld met het Plug & Charge-compatibele laadstation. Het laadproces gebeurt vervolgens geheel automatisch, net als de betaling.

Andere nieuwe innovaties zijn onder meer voertuigfuncties die flexibel online zijn te bestellen (Functions on Demand, FoD), een gekleurd head-up display en een ingebouwde AC-lader met een laadvermogen tot 22 kW. Daarmee kan de accu ongeveer twee keer zo snel worden geladen als met de standaard 11 kW AC-lader. Deze optie is beschikbaar vanaf het einde van dit jaar. De adaptieve luchtvering krijgt in de toekomst een Smart Lift-functie.

De Taycan Turbo S accelereert nu nog sneller. De sprint van nul naar 200 km/u is met ingeschakelde Launch Control nu mogelijk in 9,6 seconden, 0,2 seconden sneller dan voorheen. De kwartmijl wordt voltooid in 10,7 seconden (voorheen 10,8 seconden). Net als voorheen bewijst de Taycan zijn prestatievermogen meerdere keren achter elkaar zonder enig prestatieverlies, zoals het een sportwagen betaamt.

Intuïtief display en intelligent chassis

Een gekleurd head-up display dat relevante informatie rechtstreeks in het blikveld van de bestuurder projecteert, is nu optioneel leverbaar. Het display is onderverdeeld in een hoofdvenster, een venster waarin de status is af te lezen en een deel waarin tijdelijke inhoud wordt weergegeven, zoals bijvoorbeeld oproepen of spraakopdrachten. Navigatie, een powermeter en informatie die de gebruiker zelf belangrijk vindt, zijn als presets in te stellen.

Met de nieuwe Smart Lift-functie, standaard in combinatie met adaptieve luchtvering, is de Taycan zo te programmeren dat hij automatisch omhoog komt bij terugkerende punten als drempels of garage-opritten. Ook op de snelweg kan de Smart Lift-functie actief de wagenhoogte beïnvloeden en het niveau aanpassen aan het best mogelijke compromis tussen efficiëntie en rijcomfort.

Flexibele upgrades met Functions on Demand (FoD)

Met Functions on Demand (FoD) kunnen Taycan-rijders naar behoefte verschillende comfort- en assistentiefuncties aanschaffen. Het bijzondere hieraan is dat dit ook na de aankoop mogelijk is, als uitbreiding van de originele configuratie. Een bezoek aan de werkplaats is niet nodig; alles gebeurt online dankzij de Porsche Intelligent Range Manager (PIRM). Klanten kunnen kiezen of ze de betreffende functie voor hun Taycan willen kopen of deze als maandabonnement willen bestellen. In het laatste geval profiteren ze van drie testmaanden. Na registratie en de selectie van de gewenste functie(s) in de Porsche Connect Store wordt een datapakket via het mobiele netwerk naar de Taycan verstuurd. Activering duurt maar een paar minuten.

Vanaf de modeljaarupdate zijn vier functies beschikbaar voor aankoop, waarvan er drie ook beschikbaar zijn met een maandelijks abonnement. Active Lane Keep Assist houdt de auto in het midden van de rijstrook door continue stuuringrepen, zelfs in files. Porsche InnoDrive past de snelheid zelfstandig aan de naderende omstandigheden aan, zoals snelheidslimieten, bochten, rotondes en voorrangs- en stopborden. De Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) werkt op de achtergrond mee wanneer de routebegeleiding is geactiveerd en zorgt voor de kortste reistijd met maximaal comfort. Power Steering Plus werkt afhankelijk van de snelheid. Bij hoge snelheden reageert de bekrachtiging direct en precies, bij lage snelheden levert het systeem juist meer stuurhulp. Deze laatste Function on Demand is niet als maandelijks abonnement beschikbaar.

Nog meer laadgemak

Een andere nieuwe functie is batterijbesparend opladen. Hiermee kan het laadvermogen bij geschikte laadstations – zoals de snellaadstations van Ionity – worden beperkt tot circa 200 kW, mocht er toch een langere pauze gepland staan. Dit verlengt de levensduur van de batterij en vermindert in het algemeen het vermogensverlies. De bestuurder kan de batterijbesparende oplaadfunctie op het centrale display selecteren. Gebeurt dit niet, dan is een laadvermogen tot 270 kW mogelijk op 800 volt hoogvoltage laadpalen.

Plug & Charge vereenvoudigt het opladen. Taycan-rijders hoeven alleen maar de laadkabel in te pluggen en het opladen begint. De authenticatiegegevens zijn in het voertuig opgeslagen, waardoor het laadstation automatisch herkent welke auto er bij de zuil staat. De ISO-norm 15118 zorgt er voor dat de communicatie tussen de laadpaal en de auto wordt beschermd tegen manipulatie. Ook het betalingsproces verloopt automatisch. Plug & Charge werkt al bij Ionity-laadstations in Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Italië en Tsjechië. Nog twaalf andere Europese landen volgen begin volgend jaar.

Grotere keuze aan lakkleuren

De vernieuwde Taycan krijgt zeven nieuwe lakkleuren: Mahonie metallic, Frozenberry metallic, Kersenrood metallic, Koffiebeige metallic, Krijt, Neptunusblauw en IJsgrijs metallic. Bij de Taycan is nu ook het Carbon Sport Design Pakket beschikbaar voor alle versies. Dit omvat onder andere carbon inzetstukken in het onderste deel van de neus en in de zijskirts, plus vinnen van carbon op de achterspoiler.

Digitale radio is nu standaard bij de Porsche Taycan. Digitaal uitgezonden radioprogramma’s in DAB+ bieden een aanzienlijk betere geluidskwaliteit. Porsche heeft ook de serieproductie uitgebreid op het gebied van connectiviteit. Apple®-podcasts kunnen nu als individuele mediabron worden geselecteerd.

De vernieuwde Porsche Taycan is vanaf half september te bestellen en staat vanaf half oktober bij de Nederlandse Porsche Centra.