Nieuwe soundtrack GTS Coupé zorgt voor nog meer kippenvel

Een GTS klinkt altijd bijzonder, dat is een traditie bij Porsche. De akoestiekafdeling in Weissach heeft nu een eigen geluid voor de nieuwe Porsche Cayenne GTS Coupé gecomponeerd. Het nieuwe optionele sportuitlaatsysteem benadrukt de sound van de V8 die nu al kippenvel veroorzaakt nog eens extra. Het systeem is vanbuiten herkenbaar aan de twee centraal geplaatste ovalen uitlaatpijpen.

Veel dingen kun je prachtig beschrijven in teksten en plaatjes. Maar het wordt een stuk moeilijker om de sound van een auto op papier onder woorden te brengen. De nieuwe Porsche Cayenne GTS Coupé klinkt sportief, dat weet iedereen die bij de ontwikkeling van het nieuwe sportuitlaatsysteem met de centraal geplaatste uitlaatpijpen betrokken was. Markus Sitzler, de teamleider die verantwoordelijk is voor het nieuwe sportuitlaatsysteem, beschrijft de sound als ‘V8-typisch sonoor, gekruid met een flinke toef GT- en racegeluid’.

Ook Rico Löscher van het team heeft bij het nieuwe sportuitlaatsysteem de associatie met racewagens. Het geluid doet hem denken aan hoogtoerige zuigermotoren, vertelt hij enthousiast. Sitzler probeert het door Porsche gecomponeerde geluid in een bijzonder levendig beeld te vangen. We luisteren naar zijn woorden en tegelijkertijd naar de nieuwe ‘soundtrack’ van de Cayenne GTS Coupé. Volumineus. Sportief. Zelfverzekerd. “Hij klinkt niet als een krachtpatser, maar meer als een goedgetrainde atleet.”

In eigen huis ontwikkeld

Het sportuitlaatsysteem met twee centraal geplaatste ovale uitlaatpijpen is bedacht door Jörg Winkel, voor hij als hoofd van de akoestische afdeling in 2018 met pensioen ging. Het team van Winkel ging zo’n vier jaar geleden al met het conceptidee aan de slag. Het verschil met het eerder geïnstalleerde sportuitlaatsysteem is een geluid dat nu nog pittiger is. Dat is te danken aan de speciale constructie in het binnenste van de uitlaatdemper. Daardoor wordt de sound van de sportieve 4.0-liter achtcilinder ondersteund, leggen teamleider Sitzler en componentmanager Tim Graf aan de hand van een schets uit. Die schets is haast nog boeiender dan het model van het uitlaatsysteem zelf, waar Sitzler naast staat.

Bypasses

De uitdaging voor Sitzler en zijn team was even duidelijk als complex. Bij het starten van de motor, bij zwaardere belasting en bij hogere snelheden moest de sportiviteit haast van de auto afspatten, maar de 4.0-liter V8 biturbomotor moest ook bij lage toerentallen hoorbaar zijn. En dan zijn er nog de landspecifieke eisen voor geluidsemissies. “Het toch al krachtige achtcilindergeluid moet – afhankelijk van het motortoerental – weliswaar versterkt worden, maar toch niet te luid zijn. Om geen ongewenste demping te krijgen, hebben we de uitlaatleidingen van de twee cilinderbanken gescheiden, van de middendemper naar de einddemper en dan naar buiten.”

Sitzler beweegt beide handen langs de linker- en rechterkanalen. Aangekomen bij de bypasses legt hij het verschil uit tussen een open en een gesloten uitlaatklep: “Als de uitlaatklep gesloten is, volgt de uitlaatgasstroom bij lage toerentallen de bypass. In wezen voert het via een extra lus door een kamer van de hoofdgeluiddemper met een geperforeerde binnenbodem voordat het terugkeert naar het hoofdkanaal en vervolgens naar buiten wordt afgevoerd.”

Het GTS-geluid is bij lage toeren ingetogener dan bij volle belasting, maar de bastonen zijn nog steeds vol aanwezig. De geluidsintensiteit is afhankelijk van hoe de kleppen geschakeld staan. Ze worden continu aangestuurd via motortoerental- en lastgegevens. Het geluid van het nieuwe sportuitlaatsysteem varieert afhankelijk van het percentage van de uitlaatgasstroom door het hoofdkanaal, de bypass en de geluiddemper. Het ontwerp van het sportuitlaatsysteem met twee centraal geplaatste uitlaten zorgt voor een nog sportievere sound dan het standaardsysteem waar de uitlaatpijpen aan de buitenkanten van de auto zijn geplaatst, met name bij hoge motortoerentallen. In het passagierscompartiment hebben de ingenieurs bewust de hoeveelheid isolatiemateriaal verminderd, vooral achter in de auto. Daardoor wordt de geluidsbeleving voor de passagiers intenser, zonder aan comfort in te boeten.

Na zijn debuut in de Cayenne GTS Coupé komt het nieuwe sportuitlaatsysteem met de twee centraal geplaatste ovale uitlaatpijpen ook beschikbaar voor de Cayenne Turbo Coupé en de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé. Voor alle modellen is dat dan altijd in combinatie met het optionele lichtgewicht sportpakket.