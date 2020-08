Porsche24 driven by Redline vastberaden om weer terrein goed te maken

Komend weekend is het circuit van Spa-Francorchamps de locatie voor de zevende en voorlaatste wedstrijd in de fysieke Porsche Mobil 1 Supercup, met een recordaantal Nederlandse rijders aan de start. De digitale versie van het circuit in de Belgische Ardennen is tegelijkertijd de locatie voor de volgende wedstrijd in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap simracing op het platform iRacing. Hier komt het Nederlandse Team Porsche24 driven by Redline wederom in actie met de Duitse coureur Max Benecke. Hij is vastberaden om weer terrein goed te maken, nadat de vorige races niet optimaal verliepen.

“Qua karakteristiek is Spa-Francorchamps een baan waar je goed kunt inhalen”, verklaart Atze Kerkhof, teammanager van Team Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline. “Het is een supergaaf circuit! Een lange baan, ruim zeven kilometer, met veel snelle passages. Er zit heel veel ‘flow’ in. Met deze auto betekent dat ook veel glijden, de auto een beetje zijn weg laten zoeken. Daarbij is het wel zaak om binnen de afgrenzing van de baan te blijven, want de beruchte ‘track limits’ spelen hier vaak een rol en als je eroverheen gaat, dan word je in iRacing bestraft. Dat moeten we uiteraard zien te voorkomen.”

“Technici met ervaring in de racerij”

Om de resultaten na twee enigszins tegenvallende evenementen weer de goede kant op te laten gaan, is er bij Team Redline de afgelopen tijd hard gewerkt. “We hebben speciale mensen aangetrokken voor het team die er vol op zitten”, zegt Kerkhof. “Dan praten we over mensen die meehelpen om de rijders te ondersteunen in de breedte en zorgen dat we de laatste puntjes op de i kunnen zetten als het gaat om de afstelling. Dat ziet er tot nu toe heel goed uit en daar hebben we als team veel vertrouwen in.” Waar vind je zulke mensen? Kerkhof: “Dat is best lang zoeken. Er zijn wekelijks, en soms zelfs dagelijks, mensen die solliciteren bij ons team, maar we zoeken specifieke mensen: technici die de instelling en de kennis hebben vanuit het fysieke racen, ook met data-analyse en onderzoek, om ons zo verder te helpen.”

Kerkhof vertrouwt erop nu de juiste aanvulling voor het team te hebben gevonden. “Daardoor wordt het hele team verder gepusht, wat betekent dat iedereen eerder aan aspecten van de afstelling kan werken en eerder op snelheid zit. Dan vind je makkelijker dingen, gewoon omdat je een paar extra ogen hebt. Daardoor hebben we het vertrouwen dat we er nu echt goed bij kunnen zitten.”

“Qua pure snelheid nog iets beter”

De strategie voor coureur Max Benecke blijft eenvoudig: “Gewoon zo hard mogelijk rijden en winnen”, zegt Kerkhof. “We staan niet meer in een positie dat we elk punt moeten binnenhalen voor het kampioenschap. Het is eerder zo dat we maximaal moeten zien te scoren, waardoor we wat meer risico’s kunnen nemen. En hoe dichter je bij het einde van het seizoen komt, hoe voorzichtiger de anderen gaan doen. Daar kunnen we gebruik van maken. Ik verwacht dat we wat pure snelheid betreft nog iets beter zijn. Qua snelheid in de race zaten we al goed, in de kwalificatie misten we alleen nog wat. De afgelopen race dachten we dat we er goed bij zaten, maar toen kwamen we van een koude kermis thuis. Natuurlijk blijft het altijd een beetje afwachten, maar we hebben er wel vertrouwen in. De inzet is goed, iedereen zit er bovenop.”

Zoals gebruikelijk in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup zijn er ook aanstaande zaterdag op het digitale circuit van Spa-Francorchamps twee wedstrijden: een sprintrace van een kwartier en een hoofdwedstrijd over 30 minuten. De races zijn live te volgen via de officiële kanalen van Porsche op Twitch en YouTube. Ook is er informatie over de Porsche TAG Heuer Esports Supercup te vinden via de Porsche Motorsport Hub (motorsports.porsche.com) en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup zaterdag 29 augustus:

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

29 augustus Circuit de Spa-Francorchamps België

5 september Nürburgring-Nordschleife Duitsland

26 september Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

10 oktober Autodromo Nazionale Monza Italië

(onder voorbehoud van wijzigingen)