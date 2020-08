Voorsprong door techniek in stroomversnelling: 5.000 Audi’s e-tron in Nederland

e-tron: eerste elektrische Audi werd geïntroduceerd in 2018

e-tron-gamma wordt steeds groter

Gekozen opties laten zien: Nederlandse kopers zijn fijnproevers

Compleet en aantrekkelijk geprijsd: de e-tron editions

In 2018 introduceerde Audi met de e-tron SUV zijn eerste volledig elektrische auto. De emissievrij rijdende Audi is een schot in de roos: inmiddels is de 5.000e e-tron in Nederland verkocht.

Toen Audi de e-tron in 2018 introduceerde was er één uitvoering beschikbaar: de e-tron 55 quattro. Sinds die tijd is het programma verder uitgebreid met de e-tron 50 quattro en de e-tron Sportback-modellen (50 en 55 quattro). Zowel de e-tron als de e-tron Sportback is verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen, waaronder de complete en aantrekkelijk geprijsde editions.

5.000 maal e-tron: de Nederlandse voorkeuren

Nu er 5.000 e-tron modellen in Nederland zijn verkocht, is er een goed beeld ontstaan van de wensen en voorkeuren van de berijders. Tot nu koos bijvoorbeeld 56% van alle Nederlandse e-tron rijders voor de 50 quattro-versie en 44% voor de nog krachtigere 55 quattro. Sinds de komst van de e-tron Sportback koos circa één op de drie klanten (30%) voor het elegante coupé-karakter van dit model. 70% van de klanten opteert voor de SUV-typische veelzijdigheid.

Mythoszwart de meest populaire kleur

In ons land is Mythoszwart metallic veruit de populairste kleur voor een e-tron of e-tron Sportback. Maar liefst één op de drie kopers (32%) koos voor deze stoere exterieurtint.

De Nederlandse fijnproever

Dat de Nederlandse klant een fijnproever is, blijkt wel uit de manier waarop er wordt geput uit de vrijwel onbeperkte personaliseringsmogelijkheden die Audi voor de e-tron biedt. Zo is ruim driekwart van alle in Nederland afgeleverde modellen voorzien van het grote glazen panoramadak, dat het stijlvolle, digitale interieur een nog lichtere sfeer geeft. Ook het assistentiepakket ‘Tour’ is gewild. Hierin komen geavanceerde assistentiesystemen als de adaptive cruise control, de file-assistent, active lane assist, emergency assist en predictive efficiency assist samen. Voor de veiligheid én het comfort kiest maar liefst 77% van alle Nederlandse klanten voor dit pakket. Andere veel gekozen opties zijn Privacy glass, Valcona lederen bekleding en de 20 inch lichtmetalen velgen in ‘5-arm-dynamiek’-design. En de Nederlandse klant weet hightech te waarderen: veel e-trons in ons land zijn afgeleverd met virtual mirrors, matrix LED-koplampen en de Top View 360º camera.

e-tron editions

Onlangs heeft Audi het leveringsgamma verder uitgebreid met de aantrekkelijke edition-uitvoeringen van de e-tron en e-tron Sportback 55 quattro. Deze beschikken standaard over LED-koplampen en -achterlichten, MMI navigatie plus met Audi touch respons, de Audi virtual cockpit, diefstalalarm, adaptieve luchtvering, de parkeerhulp plus en een elektrisch bediende achterklep. Dit alles gaat samen met een scherpe prijsstelling. Zo is de e-tron 55 quattro edition er vanaf € 71.500* (bijtelling vanaf € 375/maand) en de e-tron Sportback 55 quattro edition vanaf € 73.900* (bijtelling vanaf € 397/maand).

In het najaar krijgt het gamma een extra dynamische dimensie met de introductie van de e-tron S en e-tron S Sportback. De twee zeer krachtige S-modellen zijn beide voorzien van liefst drie elektromotoren – twee op de achteras en één op de vooras – met een gezamenlijk vermogen en koppel van respectievelijk 370 kW (503 pk) en 973 Newtonmeter.

De Audi e-tron is hier te configureren. De configurator van de e-tron Sportback is hier te vinden.